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الرئيسية | رياضة | هذه تفاصيل فرض معسكرات مغلقة على الأندية حتى نهاية البطولة

هذه تفاصيل فرض معسكرات مغلقة على الأندية حتى نهاية البطولة

هذه تفاصيل فرض معسكرات مغلقة على الأندية حتى نهاية البطولة
هسبورت - محمد أمين متبار
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:00

صادق فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم، خلال اجتماعه بالعصبة الاحترافية ورؤساء أندية القسمين الأول والثاني عبر "تقنية التواصل المرئي عن بعد"، على فرض دخول مكونات الأندية الوطنية تجمعات مغلقة حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، تفاديا لتفشي "فيروس كورونا" وعرقلة مسار البطولة الوطنية.

وأوضح مصدر مسؤول، في تصريح لهسبورت، أن الأندية الوطنية صارت ملزمة منذ اللحظة بدخول معسكرات مغلقة بأحد الفنادق، ومنع خروج أي مكون من النادي للاختلاط بعائلته أو أي شخص آخر، باستثناء المغادرة لخوض التدريبات اليومية للفريق.

وأكد المصدر ذاته أن جامعة الكرة ستحدد سقفا ماديا ثابتا لتوزيعه على جميع الأندية الوطنية بغية التقيد بالتعليمات سالفة الذكر، مع حث ممثلي الأندية على تحمل مسؤوليتهم في منع خرق المعسكر المغلق، وتفادي ظهور إصابات جديدة داخل الفرق قبل المباريات.

وحددت جامعة الكرة تاريخ تطبيق القرار الأخير منذ اللحظة وإلى غاية نهاية الجولة الـ 26 من البطولة الوطنية بالنسبة للقسم الوطني الأول، على أن تستفيد مكونات الأندية التي لم تراكم مباريات مؤجلة كثيرة من زيارات لعائلاتها في تلك الفترة، شريطة العودة بعد أيام قليلة لدخول المعسكر المغلق عقب الخضوع لاختبارات الكشف عن "فيروس كورونا"، علما أن الجامعة والعصبة ألزمتا الأندية بإجراء باقي المباريات المؤجلة قبل العودة لاستئناف جولات البطولة ابتداء من الجولة الـ 27 التي ستجرى في التوقيت نفسه.

وبادرت جامعة الكرة إلى فرض هذا القرار عقب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" داخل الأندية الوطنية وتراكم المباريات المؤجلة من جديد، بعد أن رفع سعيد الناصري، رئيس العصبة الاحترافية، بعد محادثات مع أندية كثيرة، طلبا في الموضوع إلى رئيس الجامعة.

وكانت جامعة كرة القدم قد ضَمّنت مشروعها الأولي لاستئناف البطولة الوطنية مقترح تجميع الأندية في مراكز جهوية حتى نهاية البطولة الوطنية، قبل أن يتم التراجع عن هذا المقترح بعد رفع الحجر الصحي الإلزامي في المغرب، وطول المدة بين موعد استئناف البطولة ونهايتها.

وتبذل جامعة كرة القدم والعصبة الاحترافية مجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على دوران عجلة البطولة الوطنية، وتفادي اتخاذ قرار إنهاء الموسم الكروي، وقد عززتا هذا التوجه بفرض التجمعات المغلقة التي يمكنها أن تحد بشكل كبير من تفشي "الفيروس" بين اللاعبين والأطقم التقنية والطبية والإدارية داخل الأندية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - فكرة أخرى الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:14
ماذا لو تم تجميع جميع اللاعبين في مدبنتين أو أكثر، تجرى فيهما ما تبقى من المباريات
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5
2 - رأي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:15
حل مناسب لإنهاء الموسم لكن جد مكلف ماديا
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8
3 - احمد المغربي الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:17
على الجامعة إلغاء ما تبقى من الدوري و إنهاء هذه المهزلة في زمن كورونا
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18
4 - rachid rachid الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:18
على السلطات العليا ابعاد لقجع وطرده من الكرة راه يساهم بقرارته في انتشار الوباء.واش الحلاقة ووووووالداخلية كتسد ليهوم في كيترزقو الله ولقجع كيشتت لفلوس على الكرة. وزايدها النائب ديالو بالعنصرية في حق اندية الصحراء
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5
5 - يوسف الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:20
كفانا تبديرا للمال العام. أوقفوا البطولة ووزعوا السقف المادي على المستشفيات لشراء أجهزة التنفس وما يلزم لإنقاذ المواطنين. لا حول ولا قوة الا بالله.
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15
6 - lahnine ahmed الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:22
سلام واش احنا دبا باقا لينا الكرة الله يهديكم حب سوا ادشي راه الحالات كتزاد بزاف
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0
7 - Moi__cool الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:24
Il est préférable d'annuler le championnat de cette année et de verser la subvention de la fédération dans la caisse dédiée au covid19. Hram
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1
8 - محمد الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:32
عندي واحد السؤال : اش كيربح المغرب والمغاربة من هذا الكرة؟ كل واحد منا يسأل راسو اش عطتلو كرة القدم ؟
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2
9 - سعيد الألفة الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:41
برافو السي لقجع..هذه الوسيلة الوحيدة لقطع الطريق على المتهاونين من بعض رؤساء الفرق و لاعبيهم الذين اتخذوا ذريعة العدوى لعرقلة البرمجة و اللعب على التأجيل تم التأجيل طمعا في إرباك المنافسة و الحلم بموسم أبيض..لكن هيهات ثم هيهات..انهم واهمون..
برافو السي لقجع ..بعض رؤساء الفرق "خاصهم النغيز "..باش يفيقو من el guelba ..و الدوخة اللي عايشين فيها..و يعيقو و يفيقو أن زمن اللامبالات و الاستهتار قد ولى..و أن لعياقة و التسقريم بعدم الإنفاق بغية احترام بالبروطوكول الاحترازي و لحسابات الخاوية لن تؤدي بهم إلى طريق سليم..
اللي باغي الاحتراف و الركوب في قطار التطور ..مرحبا . و لي باغي تعطيل الرحلة و وضع العصا في الرويضة فإنه أخطأ العنوان و سيحاسب عاجلا أم آجلا و أن العجلة ستدور عليه وحده..
و سيسجل التاريخ ما عملت يداه .
آه.. إشارة أخيرة: اللي معول على "موسم ابيض "بلا ما يحلم ...راه غير كايكذب على راسو..والله ما فوورتي لا كسكستي..
ناس تقاتلات و لعبات اوو وحدين ديما الهزائم..اوو باغين يتقاددو مع الفرق المجدة المجتهدة..والله ايلا زوينة هادي..
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-2
10 - متتبع الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:42
ماذا سنخسر اذا ألغيت البطولة تجنبا للوباء وترشيد أموال الدولة في الضروريات. إنه سوء التسيير. كما ان حالة التنافي لرئيس العصبة ورئيس فريق يجب الحسم فيها. القانون فوق الجميع .بطولة بلاتكافىء فرص والتدخلات في التحكيم.
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11 - Amine الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:43
تبدير المال العام
أستغرب لماذا يصر القجع على إكمال الدوري
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2
12 - هشام متسائل الثلاثاء 18 غشت 2020 - 19:45
لقجع يوزع الأموال على الفرق الكروية. جميل زوين زاز لوز.

سنرى هل ستوزع وزارة التعليم الأجهزة الإلكترونية اللازمة على التلاميذ كي يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد.
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-1
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