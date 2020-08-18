24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بناء مدينتي المهن والكفاءات في طنجة وبني ملال‎ (5.00)

  2. شروط جديدة تُنظم صُنع وتوضيب وبيع الدقيق المدعوم في المغرب (5.00)

  3. اعتداء جنسي يخرج نساء "أولاد جرار" للاحتجاج (5.00)

  4. دعوة لتجنيب "جيل كورونا" خسائر الهدر المدرسي (5.00)

  5. إدانة عضو في "حزب الله" بملف اغتيال الحريري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:57

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزغ الألماني 3 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 13 وأضاف آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 56.

وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي غدا الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ayoub الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:49
فريق موناكو ارشحه للفوز بدوري ابطال
اقصى يوفنتيس و مانشستر سيتي ...
موناكو لديه دفاع قوي ومتماسمك ..خط وسط يدافع ويساند هجوم ..هجوم سريع ومبغاش
ترقبو نسخة رائعة هده سنة مليئة بالمفاجاءات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - Mohamed Lahrar الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:50
فريق رائع يلعب كرة قدم جيدة جدا يستحق بالفعل دوري الابطال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.