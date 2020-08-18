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باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي أبطال أوروبا
الثلاثاء 18 غشت 2020 - 21:57
تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوز على لايبزغ الألماني 3 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من البطولة.
وتقدم سان جيرمان بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة 13 وأضاف آنخل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل خوان بيرنات الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 56.
وصعد سان جيرمان للمباراة النهائية التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي غدا الأربعاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ayoub الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:49
فريق موناكو ارشحه للفوز بدوري ابطال
اقصى يوفنتيس و مانشستر سيتي ...
موناكو لديه دفاع قوي ومتماسمك ..خط وسط يدافع ويساند هجوم ..هجوم سريع ومبغاش
ترقبو نسخة رائعة هده سنة مليئة بالمفاجاءات
اقصى يوفنتيس و مانشستر سيتي ...
موناكو لديه دفاع قوي ومتماسمك ..خط وسط يدافع ويساند هجوم ..هجوم سريع ومبغاش
ترقبو نسخة رائعة هده سنة مليئة بالمفاجاءات
2 - Mohamed Lahrar الثلاثاء 18 غشت 2020 - 22:50
فريق رائع يلعب كرة قدم جيدة جدا يستحق بالفعل دوري الابطال
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