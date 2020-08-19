رسميا .. رونالد كومان يتولى تدريب نادي برشلونة

هسبريس من الرباط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الهولندي رونالد كومان من أجل تولي تدريب الفريق الكتالوني.

ويخلف كومان المدرب السابق كيكي ستين، المقال من منصبه في أعقاب الهزيمة الثقيلة للبارصا أمام البايرن بثمانية أهداف مقابل اثنين، في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

جدير بالذكر أن رونالد كومان، المدافع الأسبق لنادي برشلونة، اضطر إلى التخلي عن دوره كناخب وطني هولندي من أجل التعاقد رسميا مع البارصا.

وكتبت إدارة الفريق الإسباني على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، "مرحبا بكل مجددا في بيتك يا رونالد كومان"، كإعلان منها لقدوم المدرب الجديد.