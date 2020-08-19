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الرئيسية | رياضة | تسجيل خمس إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل الوداد

تسجيل خمس إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل الوداد

تسجيل خمس إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل الوداد
هسبورت - آمال لكعيدا
الأربعاء 19 غشت 2020 - 15:30

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا داخل الوداد الرياضي إلى 10 حالات، بعدما أظهرت نتائج الكشف الذي خضع له الفريق، أمس الثلاثاء، وجود 5 حالات إيجابية جديدة.

وعلمت "هسبورت" أن الحالات الجديدة سجلت كلها في صفوف اللاعبين، الأمر الذي من شأنه عرقلة عملية عودة الفريق "الأحمر" إلى المنافسات"، بعد تأجيل مباراتيه الأخيرتين أمام الجيش الملكي ورجاء بني ملال بسبب تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفه.

وكانت نتائج المسحة الطبية التي أجراها الوداد الرياضي الخميس الماضي، قد أسفرت عن إصابة 5 من مكونات الفريق، منهم 3 لاعبين وإداري ومروض طبي.

وطمأن الوداد الرياضي، في منشور عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أنصار النادي على صحة اللاعبين المصابين، مؤكدا أن حالتهم مستقرة ويتابعون العلاج وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رأي الأربعاء 19 غشت 2020 - 15:38
ياربي السلامة، الكل مهدد بهذا الفيروس
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2
2 - 3arafa الأربعاء 19 غشت 2020 - 15:40
لو تم تكتيف التحاليل لضهرت ارقام خيالية و لاصبحنا مثل ايطاليا وإسبانيا في بداية الجاءحة، لا تتق في من تلتقي بهم صدفة، احذروا من فظلكم حتى نتجنب الكارتة
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5
3 - سلامة المواطن أولوية قصوي الأربعاء 19 غشت 2020 - 15:43
استئناف البطولة غلط كبير علي الجامعة تحمل مسؤوليته !!!

فرنسا ربحت الرهان بتوقيف الدوري الفرنسي حفاظا علي سلامة الاعبين

صحة المواطن وسلامة الاعبين افضل بكثير من المنافسة علي جلد منفوخ بالبرد خدمة للكاف ومستشهريه
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4 - من بركان الأربعاء 19 غشت 2020 - 15:43
كذلك فريق النهضة البركانية إصابتين هذا اليوم هاد شي ولا يخلع
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