تسجيل خمس إصابات جديدة بـ"كورونا" داخل الوداد

هسبورت - آمال لكعيدا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا داخل الوداد الرياضي إلى 10 حالات، بعدما أظهرت نتائج الكشف الذي خضع له الفريق، أمس الثلاثاء، وجود 5 حالات إيجابية جديدة.

وعلمت "هسبورت" أن الحالات الجديدة سجلت كلها في صفوف اللاعبين، الأمر الذي من شأنه عرقلة عملية عودة الفريق "الأحمر" إلى المنافسات"، بعد تأجيل مباراتيه الأخيرتين أمام الجيش الملكي ورجاء بني ملال بسبب تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفه.

وكانت نتائج المسحة الطبية التي أجراها الوداد الرياضي الخميس الماضي، قد أسفرت عن إصابة 5 من مكونات الفريق، منهم 3 لاعبين وإداري ومروض طبي.

وطمأن الوداد الرياضي، في منشور عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أنصار النادي على صحة اللاعبين المصابين، مؤكدا أن حالتهم مستقرة ويتابعون العلاج وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة.