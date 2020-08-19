عودة تصفيات كأس إفريقيا 2021 في نونبر المقبل

هسبريس - متابعة

أعلنت لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء استئناف تصفيات "توتال كأس الأمم الإفريقية" الكاميرون 2021 شهر نونبر المقبل وإقامة مرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم قطر 2022 ابتداء من شهر مايو من العام المقبل.

وذكرت الكاف في بيان أن المنتخبات المشاركة في التظاهرتين ستكون على موعد مع جدول مزدحم اعتبارا من نونبر 2020 وحتى نونبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

فبالنسبة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، سيتم استئناف التصفيات في الفترة من 9 – 17 نونبر المقبل بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتان قبل الأخيرة والأخيرة في الفترة من 22 – 30 مارس 2021.

وفيما يخص مونديال قطر 2022، يتنافس 40 منتخبا على البطاقات الخمس المؤهلة للنهائيات، وستنطلق الرحلة في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو 2021 بإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية لمرحلة المجموعات.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 30 غشت وحتى 7 شتنبر 2021 فيما تم تحديد الفترة من 4 – 12 أكتوبر 2021 لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة.

وتقام مباريات مرحلة الملحق في الفترة ما بين 8 – 16 نونبر 2021.

في سياق متصل، ذكرت الهيئة القارية الكروية انها تتابع الموقف عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يخص استضافة المباريات، موضحة انها ستقوم بالإعلان عن تطورات الأحداث التي تؤثر على إقامة المباريات وتحديد الملاعب المخصصة لها في الوقت المناسب.