مُباريات العُصبة تشغل بال رئيس الرجاء البيضاوي

هسبورت - آمال لكعيدا

طرح جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، إشكالية تداخل تواريخ الدوري للمحلي مع مباريات دوري أبطال إفريقيا، أمام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماع العصبة الاحترافية برؤساء أندية القسمين الأول والثاني.

وحسب مصادر "هسبورت"، فإن جواد الزيات عبّر لرئيس الجامعة عن قلقه الجاد من المشاكل الممكن أن تخلقها "البرمجة" في جدولة مباريات الدوري، والذي كان مقررا أن ينتهي في 13 شتنبر، بعدما تراكمت مباريات مؤجلة عديدة؛ الأمر الذي من شأنه تمديد موعد إنهاء المنافسات، وإمكانية تزامن المباريات الأخيرة مع موعد ذهاب نصف النهائي من العصبة.

وأفادت المصادر نفسها بأن لقجع طمأن الزيات بخصوص الموضوع، مخبرا إياه أن تواريخ نصف النهائي قد يُعاد فيها النظر لاعتبارات عديدة؛ منها استمرار غلق المجالات الجوية في عدد من البلدان المعنية بالمشاركة، مردفا "الأندية المشاركة في المنافسات القارية ستُوفر لها الظروف الملائمة للتحضير للمباريات"، دون تقديم تفاصيل أو ضمانات أخرى على وعوده.

ولم تسِر خطط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الإطار الزمني لاستئناف وإنهاء المنافسات، كما يجب؛ فقد وجدت "FRMF" نفسها أمام كمّ مهم من المباريات المؤجلة، بعدما تسلل "فيروس كورونا" إلى داخل الأندية الوطنية، الأمر الذي فرض دخولها الحجر الصحي وتأجيل مبارياتها إلى وقت لاحق.

وصادق فوزي لقجع، أول أمس، خلال اجتماعه بالعصبة الاحترافية ورؤساء أندية القسمين الأول والثاني عبر تقنية "التواصل المرئي عن بُعد"، على فرض دخول مكونات الأندية الوطنية تجمعات مغلقة حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، تفاديا لتفشي "فيروس كورونا" وعرقلة مسار البطولة الوطنية.

وأوضح مصدر مسؤول، في تصريح لـ"هسبورت"، أن الأندية الوطنية صارت ملزمة منذ اللحظة بدخول معسكرات مغلقة بأحد الفنادق، ومنع خروج أي مكون من النادي للاختلاط بعائلته أو أي شخص آخر، باستثناء المغادرة لخوض التدريبات اليومية للفريق.

وأكد المصدر ذاته أن جامعة الكرة ستحدد سقفا ماديا ثابتا ليتم توزيعه على جميع الأندية الوطنية بغية التقيد بالتعليمات سالفة الذكر، مع التأكيد على ممثلي الأندية لتحمل مسؤوليتهم في منع خرق المعسكر المغلق، وتفادي ظهور إصابات جديدة داخل الفرق قبل المباريات.

وحددت جامعة الكرة تاريخ تطبيق القرار الأخير منذ اللحظة وإلى غاية نهاية الجولة الـ26 من البطولة الوطنية بالنسبة للقسم الوطني الأول، على أن تستفيد مكونات الأندية التي لم تراكم مباريات مؤجلة كثيرة من زيارات لعائلاتهم في تلك الفترة، شريطة العودة بعد أيام قليلة لدخول المعسكر المغلق عقب الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس "كورونا"، علما أن الجامعة والعصبة ألزما الأندية بإجراء باقي المباريات المؤجلة قبل العودة لاستئناف جولات البطولة، ابتداء من الجولة الـ27 والتي ستجرى في التوقيت نفسه.