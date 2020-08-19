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الرئيسية | رياضة | بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:04

أنهى بايرن ميونخ الألماني مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 3-0، اليوم الأربعاء، بملعب "جوزيه الفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية للبطولة والتي يلتقي فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوز" أو "النور" في لشبونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بني ملال عاصمة الإنجليزية الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:23
بايرن ميونيخ سيغادر المسابقة إذا لعب بنفس مستوى اليوم خصوصا على مستوى الدفاع الذي عرف عدة إنفلاتات التي كادت تترجم لأهداف...
أما فريق الأموال القطري فوصوله للنهائي مجرد ضربة حظ لكونه لم يتعرض لإختبار حقيقي لحد الساعة فإكتفى بالركوب على ظهر فرق ضعيفة التي قاده للنهائي.
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-21
2 - فاتي دهبان الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:29
ان يحرز فريق اموال قطر الباريسي الكاس تلك هي الطامة الكبرى ستتحرك الالة الاعلامية الفرنسية للتطبيل والتهليل والنفخ طيلة السنة بل الشوفينية ستتعدى كل الحدود لتصل الى حد العنصرية كعادة الاعلام الفرنسي !!
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7
3 - مقيم في بريطانيا الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:36
باير لعبو لاعب الرجال برافو و مانويل كان في المستوى نتمنى يكون هاد الموسم لباير وليس المستعمر الفرنسي .
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20
4 - عبد المجيد الأربعاء 19 غشت 2020 - 22:43
الكرة ضربة حظ وخط
.مثل هذه المناسبات تلعب الخطوط اكثر من الحظوظ
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-1
5 - مجد الأربعاء 19 غشت 2020 - 23:24
واخيرا قد يجد البايرن من بنافسه بحق في هاته المسابقة الارقي في القارة العجوز، لان رفاق ليفا كانوا في نزهة في البرتغال منذ ان وضعوا الاقدام بها، لقد حسموا كل مواجهاتهم بسهولة كبيرة، بل انهم كبدوا رفاق ليو خسارة دخلت التاريخ من الباب الواسع.
لن يكون رفاق غنابري في نزهة لان نادي عاصمة الانوار قادر علي العصف بهم في اي لحظة لان مبابي،نايمار، دي ماريا ثلاثي قادر علي التهديف في اي لحطة دون سابق إنذار.
هو اذن مواجهة من عيار ثقيل يلتقي فيها علية القوم في عالم الساحرة المستديرة.
فهل ينجح البافاري في وضع نجمة سادسة علي القميص ؟ ام ان ال ب س ج قادر على كتابة أسمه في التشامببانز ليغ لاول مرة؟
لا تذهبوا بعيدا، يوم الاحد سيحمل الجواب.
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