بايرن ميونخ يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

هسبريس - د.ب.أ

أنهى بايرن ميونخ الألماني مغامرة ليون الفرنسي وأطاح به خارج بطولة دوري أبطال أوروبا بالتغلب عليه 3-0، اليوم الأربعاء، بملعب "جوزيه الفالادي" بالعاصمة البرتغالية لشبونة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية للبطولة والتي يلتقي فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوز" أو "النور" في لشبونة.