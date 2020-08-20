إطار تدريب يطلب التحقيق بقائمة دبلوم "ألف كاف"

هسبورت - حمزة اشتيوي

أوضح الإطار الوطني إدريس عبيس، مدرب فريق رجاء الحسيمة لكرة القدم وخريج المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، أنه فوجئ بعدم اختياره من طرف الإدارة التقنية الوطنية ضمن اللائحة المستدعاة لاجتياز التكوين الخاص بالمدربين درجة "ألف كاف"، الذي من المنتظر أن تنظمه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني الويلزي روبيرت أوشن.

وقال عبيس، في تصريح لـ"هسبورت"، إنه يشعر بحيف كبير بسبب غياب اسمه عن اللائحة المستدعاة، على الرغم من أنه يتوفر على جميع الشروط التي تؤهله للاستفادة من هذا التكوين، بالنظر إلى مساره المهني الذي يتجاوز الـ24 سنة، في الاحتراف والهواة داخل وخارج أرض الوطن.

وأضاف الإطار الوطني أنه كان ضمن الفوج الأول الذي استفاد من التكوين المستمر للإدارة التقنية سنة 2010 بالنسبة لـ"دبلوم باء كاف"، وانتظر عشرين سنة ليستفيد من التكوين "ألف"، قبل أن يحرم من هذا التكوين، بدون مبرر، مردفا: "هذا الأمر حز في نفسي كثيرا".

وتابع عبيس قائلا: "لا أطعن في الأشخاص وإنما في كيفية ومعايير الانتقاء التي تعرف الكثير من الزبونية والمحسوبية.. لهذا، أتمنى أن يتدخل فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، المعروف بنزاهته وغيرته على الكرة الوطنية، من أجل الوقوف على الطريقة التي تم من خلالها انتقاء الأسماء المستدعاة. كما أتمنى أن تنشر الإدارة التقنية الأسماء التي تم اختيارها والأسماء التي تم إقصاؤها، للوقوف على التنقيط الخاص بكل مدرب، ومدى استحقاقه للتكوين".

يُشار إلى أن اللائحة المستدعاة من طرف الإدارة التقنية للاستفادة من التكوين الخاص بالمدربين الدرجة "ألف كاف" خلّفت استغرابا كبيرا وجدلا واسعا، بسبب غياب مجموعة من الأسماء التي تستحق الوجود؛ على غرار الإطار الوطني مراد فلاح الذي حقق الصعود مع فريق رجاء بني ملال، وعبد الرحيم اشكيليط مدرب وداد فاس، ومصطفى العسري الفائز بكأس العرش الأخيرة رفقة "الطاس"، وإدريس عبيس وغيرهم، فيما عرفت اللائحة ذاتها حضور أسماء يدعو وجودها إلى طرح أكثر من علامة استفهام.