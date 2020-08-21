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الرئيسية | رياضة | عربات يترك الموسيقى للتركيز مع ساسولو الإيطالي‎

عربات يترك الموسيقى للتركيز مع ساسولو الإيطالي‎

عربات يترك الموسيقى للتركيز مع ساسولو الإيطالي‎
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 غشت 2020 - 10:58

وقّع "DINOR RDT"، مغني الراب البالغ من العمر 18 سنة والمعروف باسمه الحقيقي نور عربات، عقدا احترافيا مع ناديه الحالي ساسولو الإيطالي لكرة القدم.

ووفقا لأقاربه، فقد توقف المدافع الشاب عن الغناء وموسيقى الراب وقرر التركيز حصريا على مسيرته الكروية، لا سيما أن اللاعب يحلم بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في المقبل من المواعيد.

واستأنف نور عربات تداريبه مع المجموعة في مركز "مابي" لكرة القدم، بأوامر من المدرب الجديد إيمليانو بيجيكا الذي يراهن عليه خلال الموسم المقبل.

ومر اللاعب مغربي الأصل فرنسي الجنسية على مركز تدريب نادي سوشو الفرنسي، قبل مغادرته للانضمام إلى مواطنه مهدي بوربيعة بنادي ساسولو الإيطالي في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبعد ظهوره مع فريق الأمل للنادي الإيطالي، ستتاح للاعب فرصة اللعب والتدرب مع الفريق الأول لأول مرة بعدما تمت ترقيته جراء ما أظهره من إمكانات لاقت إعجاب الطاقم التقني.

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