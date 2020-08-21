بنحليب يزف خبرا سعيدا لمكونات الرجاء الرياضي

أوعنا بلعيد

تلقت مكونات الرجاء الرياضي لكرة القدم خبرا سارا يتجلى في منح الطاقم الطبي للفريق الضوء الأخضر لمحمود بنحليب، للالتحاق بالنسور الخضر بعدما استعاد عافيته جراء الإصابة التي عانى منها في وقت سابق؛ ما استدعى إخضاعه لعملية جراحية.

وعلمت جريدة هسبريس، من مصادرها، بأن الطاقم الطبي لفريق الرجاء أخضع مهاجم النسور لفحوصات طبية جديدة أكدت تعافيه، بعد العملية الجراحية التي خضع لها بقطر.

وأضافت مصادرنا أن الطاقم الطبي للنسور الخضر سلم تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية لبنحليب إلى الطاقم التقني تحت إشراف جمال سلامي، لوضع برنامج تدريبي لتأهيل اللاعب من الناحية البدنية، قبل الالتحاق بالتداريب الجماعية.

ويراهن الطاقم التقني على خدمات المهاجم بنحليب في القادم من المواعيد، لا سيما أن مصادرنا أكدت أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة أمام الزمالك المصري، برسم نصف نهائي دوري عصبة الأبطال، في شتنبر المقبل.

وكان اللاعب محمود بنحليب، البالغ من العمر 24 سنة، قد تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليمنى وكسر في الغضروف الخارجي، بعد تدخل عنيف من العربي الناجي خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان لحساب الجولة الـ13 من منافسات الدوري الاحترافي.