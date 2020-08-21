24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مؤسسات الدولة تقترف "مخالفة قانونية جسيمة" باستعمال الفرنسية (5.00)

  2. فوق القانون (5.00)

  3. إقبال كبير على حملة للتبرع بالدم في مدينة ميدلت (5.00)

  4. باحثون يعزون التراخي في مواجهة جائحة كورونا إلى "استفحال الجهل" (5.00)

  5. "الصراعات والحروب" تلتهم الملايين في التعاضدية الوطنية للفنانين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | بنحليب يزف خبرا سعيدا لمكونات الرجاء الرياضي

بنحليب يزف خبرا سعيدا لمكونات الرجاء الرياضي

بنحليب يزف خبرا سعيدا لمكونات الرجاء الرياضي
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 غشت 2020 - 08:33

تلقت مكونات الرجاء الرياضي لكرة القدم خبرا سارا يتجلى في منح الطاقم الطبي للفريق الضوء الأخضر لمحمود بنحليب، للالتحاق بالنسور الخضر بعدما استعاد عافيته جراء الإصابة التي عانى منها في وقت سابق؛ ما استدعى إخضاعه لعملية جراحية.

وعلمت جريدة هسبريس، من مصادرها، بأن الطاقم الطبي لفريق الرجاء أخضع مهاجم النسور لفحوصات طبية جديدة أكدت تعافيه، بعد العملية الجراحية التي خضع لها بقطر.

وأضافت مصادرنا أن الطاقم الطبي للنسور الخضر سلم تقريرا مفصلا عن الحالة الصحية لبنحليب إلى الطاقم التقني تحت إشراف جمال سلامي، لوضع برنامج تدريبي لتأهيل اللاعب من الناحية البدنية، قبل الالتحاق بالتداريب الجماعية.

ويراهن الطاقم التقني على خدمات المهاجم بنحليب في القادم من المواعيد، لا سيما أن مصادرنا أكدت أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة أمام الزمالك المصري، برسم نصف نهائي دوري عصبة الأبطال، في شتنبر المقبل.

وكان اللاعب محمود بنحليب، البالغ من العمر 24 سنة، قد تعرض لتمزق في أربطة الركبة اليمنى وكسر في الغضروف الخارجي، بعد تدخل عنيف من العربي الناجي خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان لحساب الجولة الـ13 من منافسات الدوري الاحترافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.