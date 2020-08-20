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كُتّاب وآراء
الكعبي ينهي ارتباطه بنادي "هيبي فورتشين" الصيني
فسخ أيوب الكعبي العقد الذي يربطه بهيبي فورتشين الصيني بالتراضي، الذي كان سينتهي بعد 6 أشهر فقط، وذلك بسبب أزمة "كورونا" التي سيطرت على العالم، وصعوبة التحاقه بفريقه منذ فترة طويلة بسبب إغلاق التنقل الجوي وإلغاء الرحلات إلى عدد من دول العالم.
وأكد كريم ضمير، وكيل الكعبي، في تواصل مع "هسبورت"، انفصال موكله عن الفريق الصيني الذي قضى معه موسمين، بينها 6 أشهر كمعار لنادي الوداد الرياضي، وهي الفترة التي استعاد خلالها توهجه وحسه التهديفي؛ إذ سد الخصاص الذي كان يعاني منه الوداد في مركز الهجوم قبل قدوم الكونغولي كاسينغو كازادي.
وأضاف المتحدث ذاته أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية سعودية وتركية، وعرضا آخر من بلجيكا، مشيرا في الآن ذاته إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى فريق يساعده على التطور والعودة سريعا إلى الفريق الوطني المغربي.
وأكدت مصادر مطلعة لهسبورت إمكانية فتح الوداد لباب المفاوضات مجددا مع اللاعب من أجل تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكعبي ما زال مسجلا في القائمة الإفريقية للنادي "الأحمر" وسيكون بمقدوره المشاركة في مباريات نصف نهائي دوري الأبطال، مباشرة بعد قيده في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عند فتح "المركاتو" المقبل.
ولم يخض اللاعب، الذي تألق بشكل كبير في السنوات الماضية رفقة الراسينغ البيضاوي في القسم الوطني الثاني، ثم نهضة بركان والمنتخب المحلي في منافسات "الشان"، مباريات كثيرة مع الفريق الصيني، حيث سجل له 9 أهداف فقط وقدم تمريرات حاسمة لزملائه في 28 مباراة.