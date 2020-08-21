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الرئيسية | رياضة | أندية إسبانية تهتم بخدمات المغربي جواد الياميق‎

أندية إسبانية تهتم بخدمات المغربي جواد الياميق‎

أندية إسبانية تهتم بخدمات المغربي جواد الياميق‎
أوعنا بلعيد
الجمعة 21 غشت 2020 - 14:50

يُرتقب أن يخوض الدولي المغربي جواد الياميق، لاعب جنوة الإيطالي لكرة القدم، تجربة جديدة بالدوري الإسباني بعد نهاية فترة إعارته قبل ثلاثة أيام مع نادي ريال سرقسطة الذي استقدمه خلال الميركاتو الماضي.

وحسب مصادر إسبانية، فإن المدافع المغربي بات مطلوبا من قبل ثلاثة أندية عقب العروض الكبيرة التي بصم عليها بقميص ريال سرقسطة، ويتعلق الأمر بهويسكا وقادش بعد صعودهما هذا الموسم إلى القسم الممتاز بـ"الليغا". كما يدخل البالغ من العمر 28 سنة ضمن خطط نادي غرناطة للموسم المقبل، إذ يريد الفريق الأندلسي التعاقد معه لتقوية خطه الخلفي والتوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه جنوة الذي يملك عقده إلى نهاية موسم 2021.

وأكدت المصادر نفسها جدية المفاوضات بين نادي هويسكا بطل السيغوندا ووكيل أعمال اللاعب الياميق، بغية التعاقد مع المدافع السابق لفريقي الرجاء الرياضي وأولمبيك خريبكة.

وكان اللاعب سالف الذكر قريبا من تحقيق أبرز أهداف الموسم رفقة ريال سرقسطة، ويتجلى ذلك في العودة إلى القسم الممتاز؛ غير أن الهزيمة الأخيرة ضد نادي إلتشي، الذي سيلعب مباراة فاصلة مع نادي خيرونا لحسم مركز الصاعد الثالث لـ"الليغا"، أجلت آمال المجموعة إلى الموسم المقبل.

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