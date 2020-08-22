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الرئيسية | رياضة | افتتاح ملعب للقرب في "جماعة أمتار" بشفشاون

افتتاح ملعب للقرب في "جماعة أمتار" بشفشاون

افتتاح ملعب للقرب في "جماعة أمتار" بشفشاون
هسبريس من شفشاون
السبت 22 غشت 2020 - 03:30

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، قام عامل إقليم شفشاون ورئيس المجلس الإقليمي وفعاليات برلمانية ومنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية بافتتاح ملعب القرب بجماعة أمتار.

وقد تمّ بهذه المناسبة توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي والمديرية الإقليمية للشباب والرياضة وجمعية نجوم أمتار للرياضة، قصد تسيير وتدبير الملعب.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد الربون، رئيس الجمعية المسيّرة للملعب، إن شباب المنطقة كانوا في حاجة ماسة إلى هذه المنشأة الرياضية من أجل تطوير مهاراتهم في كرة القدم، فضلا عن فتح آفاق لاكتشاف مواهب صاعدة في المستقبل.

وأضاف الربون أن ملاعب القرب ستساهم في خلق أجواء إيجابية وفي إبعاد الشباب عن الإدمان وتحفزهم على ممارسة الرياضة، شاكراً السلطات الإقليمية والفعاليات المُنتخبة والجمعوية على مجهوداتها لإخراج المشروع إلى الوجود.

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