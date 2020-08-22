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كُتّاب وآراء
"اتحاد طنجة" ينتظر إجراء تحاليل جديدة للفيروس
ينتظر مسؤولو فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، مراسلة من ولاية طنجة-تطوان قصد إجراء تحاليل جديدة لكل مكونات الفريق للكشف عن "فيروس كورونا"، بعد أن طالبوا قبل أيام في مراسلة لسلطات المدينة، بإجرائها اليوم السبت، كي يتسنى لهم الدخول للمعسكر الاثنين المقبل.
وأكد مصدر من داخل إدارة "فارس البوغاز" أنهم ما زالوا ينتظرون رد سلطات مدينة طنجة على مراسلة الفريق وتحديد موعد لإجراء تحاليل جديدة لكل اللاعبين والأطقم والمرافقين، بعد الإصابات الكثيرة بالفيروس التي ضربت مكونات الفريق.
وكشف المصدر ذاته أن 10 لاعبين تبقى حالتهم عادية وتجاوزوا كل الأعراض التي رافقت إصابتهم خلال الأيام الماضية، غير أن العديد من ركائز الفريق والمدرب بيدرو بنعلي، لازالت تظهر عليهم كل الأعراض، بما فيها فقدان حاستي الشم والتذوق.
وقال المتحدث نفسه، إنهم ينتظرون سلطات المدينة لتحديد موعد إجراء التحاليل وعلى ضوئها سيتم تحديد الخطوات القادمة، إذ في حالة تأكد شفاء جل اللاعبين سيتم الدخول في معسكر مغلق والعودة للتدريبات تحضيرا لخوض المباريات المتبقية.
وكان 16 لاعبا من فريق اتحاد طنجة تأكدت إصابتهم بفيروس "كورونا" في الأيام الماضية، الشيء الذي فرض تأجيل العديد من مبارياته في منافسات الدوري الاحترافي.