إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات بالمغرب

هسبورت - آمال لكعيدا

يواصل "فيروس كورونا" تسجيله أرقاما مرتفعة في أوساط الأندية الوطنية، بتسجيلها حصيلة جديدة في صفوف نهضة بركان، بإصابة 8 من مكونات الفريق البرتقالي، منهم 5 لاعبين، واثنين من الطاقم الطبي وحالة ضمن الطاقم الإداري.

وأعلنت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية تأجيلها 3 مباريات من منافسات الجولة 24 من البطولة "برو"، ويتعلق الأمر بمباراة رجاء بني ملال ضد الاتحاد الرياضي لطنجة، ولقاء أولمبيك خريبكة ضد نادي النهضة البركانية، ثم نهضة أتلتيك الزمامرة ضد نادي الوداد الرياضي، لنفس الأسباب المتعلقة بإصابات في صفوف الفريق "الأحمر" و"البرتقالي" و"الأزرق".

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان واجه، أول أمس، نادي يوسفية برشيد، لحساب الجولة 23، الأمر الذي خلق استنفارا داخل الـ CAYB بما أن الفريق "البرتقالي" أعلن قبل قليل عن وجود 8 حالات حاملة لفيروس "كورونا".

ولم تسِر خطط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الإطار الزمني لاستئناف وإنهاء المنافسات، كما يجب، حيث وجدت نفسها أمام كم مهم من المباريات المؤجلة، بعدما تسلل "فيروس كورونا" إلى داخل الأندية الوطنية، الأمر الذي فرض دخولها الحجر الصحي وتأجيل مبارياتها إلى وقت لاحق.