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الرئيسية | رياضة | إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات بالمغرب

إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات بالمغرب

إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات بالمغرب
هسبورت - آمال لكعيدا
الجمعة 21 غشت 2020 - 19:07

يواصل "فيروس كورونا" تسجيله أرقاما مرتفعة في أوساط الأندية الوطنية، بتسجيلها حصيلة جديدة في صفوف نهضة بركان، بإصابة 8 من مكونات الفريق البرتقالي، منهم 5 لاعبين، واثنين من الطاقم الطبي وحالة ضمن الطاقم الإداري.

وأعلنت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية تأجيلها 3 مباريات من منافسات الجولة 24 من البطولة "برو"، ويتعلق الأمر بمباراة رجاء بني ملال ضد الاتحاد الرياضي لطنجة، ولقاء أولمبيك خريبكة ضد نادي النهضة البركانية، ثم نهضة أتلتيك الزمامرة ضد نادي الوداد الرياضي، لنفس الأسباب المتعلقة بإصابات في صفوف الفريق "الأحمر" و"البرتقالي" و"الأزرق".

جدير بالذكر أن فريق نهضة بركان واجه، أول أمس، نادي يوسفية برشيد، لحساب الجولة 23، الأمر الذي خلق استنفارا داخل الـ CAYB بما أن الفريق "البرتقالي" أعلن قبل قليل عن وجود 8 حالات حاملة لفيروس "كورونا".

ولم تسِر خطط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الإطار الزمني لاستئناف وإنهاء المنافسات، كما يجب، حيث وجدت نفسها أمام كم مهم من المباريات المؤجلة، بعدما تسلل "فيروس كورونا" إلى داخل الأندية الوطنية، الأمر الذي فرض دخولها الحجر الصحي وتأجيل مبارياتها إلى وقت لاحق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - noureddine الجمعة 21 غشت 2020 - 19:27
اوقفوا البطولة خير لكم . اش داكم
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2 - zc10 الجمعة 21 غشت 2020 - 19:35
بركان أول فريق في العالم اشترى مباراة و لم يفز بها هههه
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3 - هفوات الجمعة 21 غشت 2020 - 19:36
ما كان على البطولة أن توقف في بداية الحجر خصوصا والحالات كانت على رؤوس الأصابع .
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