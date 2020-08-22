رئيس "يوسفية برشيد" يكشف تفاصيل إقالة المدرب

هسبورت - حمزة اشتيوي

كشف نور الدين البيضي، رئيس نادي يوسفية برشيد لكرة القدم، عن تفاصيل إقالة عمر أزماني، مدرب الفريق، من منصبه، مباشرة بعد التعادل أمام نهضة بركان، الأربعاء الماضي، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب البلدي ببرشيد، لحساب مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الاحترافي، والتي انتهت بدون أهداف.

وقال رئيس اليوسفية، في تصريح لـ"هسبورت"، إنه بصفته رئيسا للفريق يتحمل مسؤوليته في جميع القرارات التي اتخذها، موضحا أن سبب إقالة المدرب ليس هو التعادل أمام نهضة بركان، وإنما سلسلة النتائج السلبية التي حصدها الفريق، "حيث حصل الفريق على نقطتين فقط خلال آخر خمس مباريات، وهي حصيلة سلبية للغاية، ومن يعتقد أنها إيجابية فهو لا يفقه في كرة القدم"، يضيف رئيس الفريق.

وأضاف المتحدث نفسه: "كثيرون يُروّجون مجموعة من المغالطات يجب توضيحها. أولا، أنا ابن الفريق وعاشق لألوانه، وتوالي النتائج السلبية قد يجعلنا من الفرق المهددة بالنزول إلى القسم الثاني؛ وهو الأمر الذي يُمكن أن أقبل به، بحكم مسؤوليتي وحبي لألوان اليوسفية، سأدافع عن مصالح الفريق حتى لو استدعى الأمر بيع ممتلكاتي، والجماهير تعرف التضحيات التي قمت بها مع النادي، كما أنني أعدهم بالبقاء ضمن قسم الكبار".

وأردف البيضي قائلا: "من يعتقد أننا نموه جماهير النادي ولا نريد التعاقد مع مدرب، فهو مخطئ، لا يزال لدينا نزاع مع المدرب السابق فريد شوشان. لهذا، حاولنا الاستعانة بالمدرب عمر أزماني؛ لكنه لم يُحقق نتائج إيجابية. لهذا، سيتم إناطة المهمة إلى مدرب فئة الأمل عبد الرحيم نجاري إلى أن تتضح لنا الرؤية خلال الفترة المقبلة".

وتابع رئيس نادي يوسفية برشيد لكرة القدم: "بالنسبة لموضوع اللاعب هيثم عينة والأخبار التي تروج حول إبعاده عن المجموعة، فلا أساس لها من الصحة، وقد كان حاضرا في الحصة التدريبية الأخيرة. كل ما في الأمر هو أن اللاعب ضمن لائحة اللاعبين الذين لن يتم تجديد عقودهم. وقبل مباراة نهضة بركان، رفض المشاركة كأساسي، وهو الأمر الذي زاد الطين بلة، قبل أن يدخل في الجولة الثانية ويحصل على بطاقة صفراء هي الثامنة في رصيده، أي أنه لن يلعب المباراتين المقبلتين، فأنا لم أنتبه إلى حصوله على سبعة إنذارات من قبل، والكاتب العام لم ينتبه كذلك إلى الأمر، واللاعب بدوره لم يُذكرني، وهذا ما أثار حفيظتي، ومن حق أي رئيس نادٍ أن يُحاسب لاعبيه لأنه المسؤول الأول والأخير".

وأوضح: "هيثم عينة مستمر مع الفريق إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، وقد دافع عن ألوان اليوسفية لسنوات وهو يعرف ما قدمه للنادي وما قدمه النادي له. كما أننا لن نُجدد لأكثر من ثمانية لاعبين تجاوزوا حاجز الثلاثين سنة؛ لأننا في حاجة إلى أسماء شابة تضخ دماء جديدة في شرايين الفريق".

واختتم رئيس نادي يوسفية برشيد لكرة القدم: "سنُحاول تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري الاحترافي، لتفادي المراكز "المكهربة"، وبعد ذلك التفكير في مدرب جديد قادر على أن يقود الفريق الموسم المقبل".

يُشار إلى أن الفريق "الحريزي" يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الاحترافي الأول، برصيد 26 نقطة.