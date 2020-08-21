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كُتّاب وآراء
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية
توج اللاعبان الدوليان المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري، رفقة نادي إشبيلية الإسباني، بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوز النادي الأندلسي على إنتر ميلانو الإيطالي 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "راين إنيرجي" بمدينة كولن الألمانية.
وتقدم إنتر ميلانو بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل إشبيلية عن طريق ضربة رأس من لوك دي يونغ في الدقيقة 12.
ثم أضاف دي يونغ الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 33 من ضربة رأس أخرى، إلا أن دييغو غودين سجل هدف التعادل لإنتر ميلانو في الدقيقة 36 من ضربة رأس أيضا.
وسجل إشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 74 عندما سدد دييغو كارلوس الكرة بركلة خلفية مزدوجة لتصطدم بقدم روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، وتعانق الشباك.
وشارك الحارس المغربي ياسين بونو أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي إشبيلية، بينما دخل المهاجم يوسف النصيري مكان الهولندي لوك دي يونغ قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. وشهدت المباراة ذلك مشاركة اللاعب الإسباني من أصل مغربي منير حدادي، الذي عزز صفوف النادي الأندلسي عند الدقيقة السابعة والسبعين.
وتأهل إشبيلية، الذي أحرز لقب "أوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تقام يوم 24 شتنبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام بعد غد الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
شاهدت المقابلة كاملة بونو دخل رسميا و رغم تلقيه هدفين أحدهما من ضربة جزاء للبلجيكي لوكاكو فإنه قدم أداء جميلا و أنقد هدفا تالتا من انفراد للهداف البلجيكي؛ أما النصيري فعوض دي يونغ في العشر دقائق الأخيرة و كان أول المدافعين.
تألق مستمر إنشاء الله.
تستحقون كل التقدير و الإحترام..تستهلون الكأس
ياسين ولد الحمرا مثال للاعب المثابر المتخلق والمتواضع..
انا بعد عجبوني بزاف حينما كسروا عجرفة المدرب كونتي
و المعلق المتحيز لانتير ميلانو !!عيا مينفخ في لوكاكو في الاخير خيب ظنه
في الحقيقة كاين ثالث مغربي مع بونو و النصيري :غير هو قلب الفستان !!! بهذا التغيير إن صح!!
مبروك اشبيلية مبروك بونو ..مبروك النصيري