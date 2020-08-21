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الرئيسية | رياضة | المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية

المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية

المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 22:00

توج اللاعبان الدوليان المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري، رفقة نادي إشبيلية الإسباني، بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوز النادي الأندلسي على إنتر ميلانو الإيطالي 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "راين إنيرجي" بمدينة كولن الألمانية.

وتقدم إنتر ميلانو بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل إشبيلية عن طريق ضربة رأس من لوك دي يونغ في الدقيقة 12.

ثم أضاف دي يونغ الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 33 من ضربة رأس أخرى، إلا أن دييغو غودين سجل هدف التعادل لإنتر ميلانو في الدقيقة 36 من ضربة رأس أيضا.

وسجل إشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 74 عندما سدد دييغو كارلوس الكرة بركلة خلفية مزدوجة لتصطدم بقدم روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، وتعانق الشباك.

وشارك الحارس المغربي ياسين بونو أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي إشبيلية، بينما دخل المهاجم يوسف النصيري مكان الهولندي لوك دي يونغ قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. وشهدت المباراة ذلك مشاركة اللاعب الإسباني من أصل مغربي منير حدادي، الذي عزز صفوف النادي الأندلسي عند الدقيقة السابعة والسبعين.

وتأهل إشبيلية، الذي أحرز لقب "أوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تقام يوم 24 شتنبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام بعد غد الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - ابو انس الجمعة 21 غشت 2020 - 22:28
اول لاعبين عرب مغاربة يحققون هذا الانتاج مبروك علينا كمغاربة دائما المغاربة السباقين الى التتويج
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2 - Abdelhak الجمعة 21 غشت 2020 - 22:28
هنيئا للحارس بونو والنصيري بهذا التتويج وارى من وجهة نظري أن ياسين في الطريق الصحيح وحارس سيكون له شأن كبير ان شاء الله.
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3 - حسني الجمعة 21 غشت 2020 - 22:29
تحية كبيرة للحارس بونو و اللاعب النصيري، رفعتم راية المغرب في محفل دولي و مثلتما بلدكما أحسن تمثيل.
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4 - درعة تافيلالت الجمعة 21 غشت 2020 - 22:30
حتى منير حدادي مغربي و سيمثل المغرب قريبا بعد تغيير الفيفا لقوانين اللاعبين يوم الاربعاء القادم ... ديما المغرب مبروك على ثلاثي المغربي
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5 - مواطن الجمعة 21 غشت 2020 - 22:32
هنيءا لأسدي الأطلس.
شاهدت المقابلة كاملة بونو دخل رسميا و رغم تلقيه هدفين أحدهما من ضربة جزاء للبلجيكي لوكاكو فإنه قدم أداء جميلا و أنقد هدفا تالتا من انفراد للهداف البلجيكي؛ أما النصيري فعوض دي يونغ في العشر دقائق الأخيرة و كان أول المدافعين.
تألق مستمر إنشاء الله.
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6 - Hamouda الجمعة 21 غشت 2020 - 22:33
مبروك على وليداتنا اللقب، هادو هوما القدوة اللي. على الشباب ديالنا يتخذوها، ماشي بنادم متبع مايا كيفاش كدير تدير الفلوس في طلعة واحدة للبحر و بدون معلم... هنيئاً لكم و هنيئا لنا بكم
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7 - kawkabi الجمعة 21 غشت 2020 - 22:34
Bravo boys bono nseri munir great job specially bono was on top .dima Morocco
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8 - مواطن مغربي الجمعة 21 غشت 2020 - 22:38
تبارك الله عليكم مسيرة موفقة، اليوم كان للحارس ياسين بونو فضلا في تتويج إشبيلية، وذلك بتصدي عالمي كان نقطة تحول اللقاء، اللهم بارك.
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9 - Momo Nice الجمعة 21 غشت 2020 - 22:40
Bravo à bono et à ennasyri qui ont porté le drapeau du Maroc lors de la remise de la coupe. Pas comme Munir El Hadadi qui n'a pas porté le drapeau du Maroc mais l'autre du Rif. J'espère que vous n'essayez plus de l'appeler pour jouer pour l'équipe nationale.
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10 - ALI الجمعة 21 غشت 2020 - 22:41
فريق كبير ذو طموع ورغبة في الفوز باللقب بقيادة الحارس الكبير بونو..شكرا لكل لاعب يفتخر بمغربيته ويرفع علم بلده..
تستحقون كل التقدير و الإحترام..تستهلون الكأس
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11 - حبيب مول محلبة طايسون الجمعة 21 غشت 2020 - 22:42
اعانكم الله .نتمنى منهم القيام بمشاريع في بلدهم لتشغيل الشباب المغربي و بناء الابار و مساعدة الفقراء في بلدهم .اللهم يسر
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12 - Aisa الجمعة 21 غشت 2020 - 22:42
مبروك عليكم كل من بونو والنصيري ومبروك على الاندلسية.
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13 - بونو ولد الحمرا الجمعة 21 غشت 2020 - 22:45
الف مبارك لهما معا..
ياسين ولد الحمرا مثال للاعب المثابر المتخلق والمتواضع..
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14 - Joseph الجمعة 21 غشت 2020 - 22:47
هنيئا للمغربيين ياسين بونو و يوسف النصيري وللمغاربة العاشقين للرياضة ولكرة القدم بالخصوص هذا شرف كبير سيسجل لهما وللمغرب في السجل الذهبي التاريخي للكؤوس الأوربية ياسين برز بشكل رائع طيلة المنافسات وكان عنصرا حاسما في الفوز بالبطولة وزميله يوسف النصيري أهذافه في المنافسات ستحسب له كثيرا لأنها من الذهب اهذاف الأوربا ليغ يكون ثأثيرها مهم ومهم جدا في مسار اللاعبين على الصعيد الدولي لقد استمتعنا وفرحنا بهذا التتويج العالمي وأسأل الله العلي القدير أن تشمل الفرحة كل العالم بالشفاء من وباء عالمي غير كثيرا حياة الناس اتمنى أن نتغير معه للأفضل والأجمل عبر المحبة والخير وإرضاء الله والسلام عليكم ورحمة الله .
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15 - ملاحظ الجمعة 21 غشت 2020 - 22:48
مبروك عليهم الكاس يستاهلو قدموا مقابلة كبيرة
انا بعد عجبوني بزاف حينما كسروا عجرفة المدرب كونتي
و المعلق المتحيز لانتير ميلانو !!عيا مينفخ في لوكاكو في الاخير خيب ظنه
في الحقيقة كاين ثالث مغربي مع بونو و النصيري :غير هو قلب الفستان !!! بهذا التغيير إن صح!!
مبروك اشبيلية مبروك بونو ..مبروك النصيري
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16 - hamid Gouif الجمعة 21 غشت 2020 - 22:48
بونو شرف كرة القدم المغربية فوز إشبيلية باللقب مدين لهذا اللاعب
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