المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية

هسبريس من الرباط

توج اللاعبان الدوليان المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري، رفقة نادي إشبيلية الإسباني، بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوز النادي الأندلسي على إنتر ميلانو الإيطالي 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "راين إنيرجي" بمدينة كولن الألمانية.

وتقدم إنتر ميلانو بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل إشبيلية عن طريق ضربة رأس من لوك دي يونغ في الدقيقة 12.

ثم أضاف دي يونغ الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 33 من ضربة رأس أخرى، إلا أن دييغو غودين سجل هدف التعادل لإنتر ميلانو في الدقيقة 36 من ضربة رأس أيضا.

وسجل إشبيلية هدف الفوز في الدقيقة 74 عندما سدد دييغو كارلوس الكرة بركلة خلفية مزدوجة لتصطدم بقدم روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، وتعانق الشباك.

وشارك الحارس المغربي ياسين بونو أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي إشبيلية، بينما دخل المهاجم يوسف النصيري مكان الهولندي لوك دي يونغ قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. وشهدت المباراة ذلك مشاركة اللاعب الإسباني من أصل مغربي منير حدادي، الذي عزز صفوف النادي الأندلسي عند الدقيقة السابعة والسبعين.

وتأهل إشبيلية، الذي أحرز لقب "أوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، للعب مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تقام يوم 24 شتنبر المقبل، حيث يلاقي الفائز من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي تقام بعد غد الأحد وتجمع بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.