لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي

هسبريس من الرباط

اتصل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاعبيْ فريق إشبيلية الإسباني الدولييْن المغربييْن ياسين بونو ويوسف النصيري لتهنأتهما بفوز فريقهما بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووفق ما أورده مصدر جامعي لهسبريس، فإن لقجع اتصل ببونو والنصيري مباشرة بعد انتهاء مراسيم تسلم درع البطولة الأوروبية التي انتهت أطوراها لصالح نادي إشبيلية الإسباني.

وقد انتهت المواجهة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين النادي الأندلسي ونادي إنتر ميلانو الإيطالي، التي احتضنها ملعب "راين إنيرجي" بمدينة كولن الألمانية، بنتيجة 3-2 لصالح الإسبان.

وشارك الحارس المغربي ياسين بونو أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي إشبيلية، بينما دخل المهاجم يوسف النصيري مكان الهولندي لوك دي يونغ قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.