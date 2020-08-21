24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:51
|13:35
|17:10
|20:10
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟
- وفاة معتقل بسجن "مول البركي" في مدينة أسفي
- جامعة فاس تعتمد مراكز القرب لاجتياز الامتحانات
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19"
- الأطراف المتنازعة بليبيا تراهن على المغرب في استئناف المفاوضات
منابر عربية ترصد "الحزم الملكي" أمام تفشي "كورونا" في المغرب (5.00)
المغربيان بونو والنصيري يحرزان لقب "أوروبا ليغ" رفقة نادي إشبيلية (5.00)
- المغرب يسجل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (165)
- هل يعيد "العدالة والتنمية" سيناريو 2007 في انتخابات 2021؟ - (139)
- رقم غير مسبوق .. "كورونا" يخطف أرواح 42 شخصا في يوم واحد - (109)
- هل يقترب المغرب من إعادة "الحجر الصحي" في الحواضر والقرى؟ - (104)
- الملك محمد السادس يقودُ "ثورة شعبية" للتصدي لوباء "كوفيد-19" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي
اتصل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاعبيْ فريق إشبيلية الإسباني الدولييْن المغربييْن ياسين بونو ويوسف النصيري لتهنأتهما بفوز فريقهما بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ووفق ما أورده مصدر جامعي لهسبريس، فإن لقجع اتصل ببونو والنصيري مباشرة بعد انتهاء مراسيم تسلم درع البطولة الأوروبية التي انتهت أطوراها لصالح نادي إشبيلية الإسباني.
وقد انتهت المواجهة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين النادي الأندلسي ونادي إنتر ميلانو الإيطالي، التي احتضنها ملعب "راين إنيرجي" بمدينة كولن الألمانية، بنتيجة 3-2 لصالح الإسبان.
وشارك الحارس المغربي ياسين بونو أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي إشبيلية، بينما دخل المهاجم يوسف النصيري مكان الهولندي لوك دي يونغ قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
بونو حارس كبير و دوري ممتاز، العلم الوطني.
النصيري دوري ممتاز وهداف واعد، العلم الوطني
منير، احتياطي دون المستوى، علم اصفر