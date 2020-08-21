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الرئيسية | رياضة | لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي

لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي

لقجع يهنئ بونو والنصيري بتتويج إشبيلية الأوروبي
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 غشت 2020 - 23:50

اتصل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بلاعبيْ فريق إشبيلية الإسباني الدولييْن المغربييْن ياسين بونو ويوسف النصيري لتهنأتهما بفوز فريقهما بلقب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووفق ما أورده مصدر جامعي لهسبريس، فإن لقجع اتصل ببونو والنصيري مباشرة بعد انتهاء مراسيم تسلم درع البطولة الأوروبية التي انتهت أطوراها لصالح نادي إشبيلية الإسباني.

وقد انتهت المواجهة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين النادي الأندلسي ونادي إنتر ميلانو الإيطالي، التي احتضنها ملعب "راين إنيرجي" بمدينة كولن الألمانية، بنتيجة 3-2 لصالح الإسبان.

وشارك الحارس المغربي ياسين بونو أساسيا في التشكيلة الرسمية لنادي إشبيلية، بينما دخل المهاجم يوسف النصيري مكان الهولندي لوك دي يونغ قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

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1 - السباعي السبت 22 غشت 2020 - 00:05
مجموعة من المواهب تختار الضفة الأخرى في غياب الدعم والشفافية في كرة القدم الوطنية. هي مجرد لعبة لكن تطورت بفضلها بعض الدول لان المسؤولين عليها يعظمونها ويعظمون أوطانهم .لك الله يا وطني. والله يكون فعونك يا ملكي الغالي لأن يد واحدة لا تصفق إحذرهم فهم يفترشون لك الورود في الطريق وما خفي كان أعظم؟
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2 - محمد السبت 22 غشت 2020 - 00:16
سبحان الله
بونو حارس كبير و دوري ممتاز، العلم الوطني.
النصيري دوري ممتاز وهداف واعد، العلم الوطني
منير، احتياطي دون المستوى، علم اصفر
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