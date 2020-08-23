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كُتّاب وآراء
"كاف" يختار الحكم حذقة لتأطير "تداريب عن بعد"
أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" عن اختيارها فريقا من خبراء التحكيم الأفارقة، للإشراف على دورات في مجال التحكيم عن بُعد؛ من ضمنهم يحيى حذقة، الحكم الدولي المغربي السابق.
وقالت الكونفدرالية في بيان لها، إن إدارة التحكيم في الكونفدرالية أعدت مجموعة من برامج التدريب عبر الأنترينت؛ وذلك لدعم حكام المباريات خلال هذه الفترة التي تعرف تطبيق مجموعة من المحاذير على الأنشطة والاجتماعات الشخصية في العالم بسبب انتشار وباء "كوفيد-19"، مؤكدة أنه بالرغم من توقف البطولات الكبرى خلال الجائحة، قررت إدارة التحكيم والمجلس الفني للخبراء مواصلة جدول برامج التدريب والذي تمت الموافقة عليه في بداية العام، مع اعتماد خيار الندوات الافتراضية عبر الأنترنيت، لمتابعة تطور مستوى حكام المباريات، وإعدادهم للبطولات المستقبلية.
وأورد إيدي ماييه، مدير التحكيم بـ"الكاف"، أن تأثير كورونا المستجد كان كبيرا على كل العناصر الرئيسية للعبة، بمن في ذلك الحكام، مشددا على أنه بوجود المحاذير الحالية، كان من المهم للغاية إيجاد طرق بديلة لمواصلة الأنشطة الخاصة بالحكام والحكام المساعدين، وكان الخيار الأكثر منطقية للتطبيق لضمان المشاركة الجماعية هو الندوات عبر الأنترنيت.
وأكدت مدير التحكيم أن برامج التدريب عبر الأنترنيت ستكون مكثفة مثل الندوات الشخصية المعتادة، موضحا أن "الأمر الوحيد الذي سنفتقده هو الاختبارات البدنية للمشاركين، إلا أننا أطلقنا تقنية بمساعدة أجهزة التتبع وبدعم من المحاضرين المحليين لمراقبة معدلات اللياقة البدنية لهم".
وتم تحديد 5 دورات في الفترة الممتدة من 22 غشت الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل، وتضم كل دورة ما بين 40 إلى 60 مشاركا موزعين ما بين المواهب الشابة وحكام تقنية "الفار" والنخبة رجال والنخبة سيدات، وتضم مواضيع الدورة التدريبية التي ستتم مناقشتها المفاهيم الجديدة للتحكيم والتعديلات على قانون اللعبة وحالات لمسات اليد وحكم الفيديو المساعد وتحليل المباريات بالفيديو وقاعدة التسلل والحالات داخل منطقة الجزاء والأخطاء التكتيكية.
وفضلا عن الحكم الدولي المغربي السابق يحيى حذقة، يشرف على هذه الدورات التدريبية سيلستين نتاجونجيرا من رواندا، وجيروم دامون من جنوب أفريقيا، وأن يان ليم كي شونج من موريشيوس، ومالانج ديديو من السنغال، ونوماندييه دويه من كوت ديفوار، وتيمبا نداه من بنين، وناجي الجويني من تونس.