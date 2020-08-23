حمد الله يجني ثمار اللمعان في "دوري بن سلمان"

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ثمار جهده وتألقه بقميص ناديه النصر أمام التعاون، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مجريات الجولة السادسة والعشرين بدوري محمد بن سلمان للمحترفين.

واختير المهاجم المغربي حمد الله كأفضل لاعب في الأسبوع، بعدما قاد ناديه إلى تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام التعاون. وكان نصيب النجم السابق لأولمبيك أسفي منها ثلاثة أهداف، بينما سجل نور الدين مرابط الهدف الرابع.

ويعتلي المهاجم المغربي صدارة الهدافين في دوري محمد بن سلمان، بعدما سجل 23 هدفا خلال 26 جولة وبفارق ثلاثة أهداف عن مطارده الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال.

ويعد هذا ثالث هاتريك لحمد الله في الدوري، خلال الموسم الجاري، بعد مباراتي الفيحاء والشباب، وهو الخامس في المسابقة بشكل عام هذا الموسم، ليقود ناديه إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة.

وشهدت الجولة الماضية تألق العديد من النجوم في الدوري السعودي؛ من بينهم عمر السومة، عبد الفتاح عسيري، جهاد الحسين، يوسف نياكاتي وأنسيلمو دي مورايس ، ونور الدين مرابط، سواء بالتهديف أو بالصناعة داخل الميدان.

يشار إلى أن مسابقة الدوري باتت مشتعلة في الأمتار الأخيرة، بعدما خسر الهلال المتصدر أمام الأهلي، وكسب الوصيف النصر نظيره التعاون برباعية منها هاتريك للغوليادور حمد الله، ليتقلص الفارق إلى 6 نقاط.