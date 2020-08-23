24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:19
|06:51
|13:35
|17:10
|20:09
|21:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إحداث مراكز إقليمية لامتحانات "جامعة السعدي"
- قصبة تادلة تُشدد التدابير الاحترازية لدحر الجائحة
- مطالب مموني الحفلات
- الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة
- "جائحة كورونا" تنعش العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين
الفتح الرباطي يجني ثمار التكوين والاستثمار في مواهب الرياضة (5.00)
غالبية أولياء "تلاميذ الخصوصي" يطالبون بتأجيل الدخول المدرسي (5.00)
وهم الاندماج يغرق إسبانيا بـ"حريك جزائري استثنائي" في الصيف (5.00)
- أمزازي يخيّر التلاميذ بين الحضور والتعليم عن بعد ويؤجل "الجهوي" - (458)
- تربويون يقترحون سيناريو دخول مدرسي "سليم" لتفادي "بؤر كورونا" - (186)
- المغرب يسجل 1565 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (153)
- وزير سابق يقدم معطيات صادمة عن ضعف جهاز مراقبة الشغل - (93)
- إحصائيات تكشف هزالة معاشات متقاعدي القطاع الخاص في المغرب - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغربي "صلاح" ينضم إلى أرسنال بعقد احترافي
عزّز نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع اللاعب المغربي الموهوب صلاح الدين أولاد محند المعروف باسم صلاح، في صفقة انتقال حر قادما من نادي فينورد روتردام الهولندي، خلال الانتقالات الحالية.
وأعلن الفريق اللندني، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب صلاح الدين أولاد محند أفضى إلى انضمام الأخير إلى المدفعجية بعقد احترافي، بغية تعزيز فريق الشباب على أمل تصعيده إلى الفريق الأول مستقبلا.
وقال أرسنال في بيانه الرسمي: "المعروف باسم "صلاح "، اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، انضم إلينا قادما من فريق فينورد الهولندي بعدما بات لاعبا حرا، على أن ينضم إلى مرحلة التطوير المهني لدينا قبل الموسم الجديد".
وأضاف أرسنال عبر بيانه: "يشتهر لاعب خط الوسط بخفة حركته وإبداعه في وسط الملعب، في الغالب يتم إشراكه كلاعب خط وسط، أمضى صلاح حياته المهنية رفقة الفئات السنية في هولندا حيث تطور رفقة صفوف الشباب في روتردام مع فينورد".
وتأتي الصفقة المذكورة بعد تعاقد الغانرز مع لاعبين شباب عديدين مؤخرا، ويتعلق بكل من تيم أكينولا وجورج لويس وجوناثان دينزي، حيث يسعى المدفعجيون إلى تعزيز صفوفهم الشبابية.