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الرئيسية | رياضة | المغربي "صلاح" ينضم إلى أرسنال بعقد احترافي

المغربي "صلاح" ينضم إلى أرسنال بعقد احترافي

المغربي "صلاح" ينضم إلى أرسنال بعقد احترافي
أوعنا بلعيد
الأحد 23 غشت 2020 - 09:02

عزّز نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع اللاعب المغربي الموهوب صلاح الدين أولاد محند المعروف باسم صلاح، في صفقة انتقال حر قادما من نادي فينورد روتردام الهولندي، خلال الانتقالات الحالية.

وأعلن الفريق اللندني، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب صلاح الدين أولاد محند أفضى إلى انضمام الأخير إلى المدفعجية بعقد احترافي، بغية تعزيز فريق الشباب على أمل تصعيده إلى الفريق الأول مستقبلا.

وقال أرسنال في بيانه الرسمي: "المعروف باسم "صلاح "، اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، انضم إلينا قادما من فريق فينورد الهولندي بعدما بات لاعبا حرا، على أن ينضم إلى مرحلة التطوير المهني لدينا قبل الموسم الجديد".

وأضاف أرسنال عبر بيانه: "يشتهر لاعب خط الوسط بخفة حركته وإبداعه في وسط الملعب، في الغالب يتم إشراكه كلاعب خط وسط، أمضى صلاح حياته المهنية رفقة الفئات السنية في هولندا حيث تطور رفقة صفوف الشباب في روتردام مع فينورد".

وتأتي الصفقة المذكورة بعد تعاقد الغانرز مع لاعبين شباب عديدين مؤخرا، ويتعلق بكل من تيم أكينولا وجورج لويس وجوناثان دينزي، حيث يسعى المدفعجيون إلى تعزيز صفوفهم الشبابية.

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