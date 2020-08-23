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كُتّاب وآراء
تلستار الهولندي يراهن على تألق اللاعب الإدريسي
يراهن الطاقم التقني لنادي تلستار الهولندي لكرة القدم على تألق المغربي رضوان الإدريسي، بعدما استقدمه في صفقة انتقال حر من فريق توينتي خلال الانتقالات الحالية.
وأعلن الفريق الهولندي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تعاقده مع رضوان الإدريسي بموجب عقد يمتد لموسمين كرويين مع خيار التمديد لموسم إضافي.
وبخصوص التعاقد مع لاعب خط الوسط الشاب، قال أندرياس يونكر، مدرب الفريق: "لقد كان لدينا رضوان في الاختيار لبعض الوقت.. وخلال تلك الفترة، ترك انطباعًا جيدًا لدينا.. رضوان لاعب جيد بأسلوبه وإبداعه، يمكن أن يكون مصدر قوة للفريق".
وأضاف: "أعتقد أن هناك ثقة كبيرة في اقتراحنا بتقديم عقد لمدة عامين للاعب. أتوقع أنه مع رضوان سيكون لدينا لاعب يمكنه إضافة شيء للفريق".
ويتدرب البالغ من العمر 19 عامًا مع المجموعة في "وايت لوين"، تأهبا لخوض أولى مباريات الدوري الهولندي في قسمه الأول والتي تجمعهم بضيفهم فولندام.
وراكم اللاعب تجارب كثيرة في الدوري الهولندي، إذ في عام 2018 قام الإدريسي بالانتقال من "DWS" ومقره أمستردام إلى إف سي توينتي، وقبل ذلك لعب لنادي إف سي أوتريخت وأياكس أمستردام.