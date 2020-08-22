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الرئيسية | رياضة | "الليغا" تحتفي بياسين بونو بعد التتويج الأوروبي‎

"الليغا" تحتفي بياسين بونو بعد التتويج الأوروبي‎

"الليغا" تحتفي بياسين بونو بعد التتويج الأوروبي‎
أوعنا بلعيد
السبت 22 غشت 2020 - 22:55

احتفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بالدولي المغربي ياسين بونو، عقب العروض الكبيرة التي بصم عليها بعدما قاد ناديه إشبيلية إلى إحراز لقب "اليوروبا ليغ" على حساب أنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدفين.

ونشرت رابطة "الليغا"، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للحارس المغربي. وكتبت على أول صورة: " افخروا بهذا الحارس يا عرب"، كما عادت إلى نشر صورة أخرى قائلة: "استمتع يا ياسين" وبجانب التدوينة علم المملكة المغربية، مرفوقة بصورة الحارس بونو في لحظة الانتشاء بالفوز.

وزاد الجهاز الرياضي احتفاء بالأسد المغربي بعدما نشر صورة أخرى علق عليها بالعبارة الآتية: "لقبك، هدفك، لحظتك، بونو البطل". وفي تدوينة أخرى، كتبت الصفحة ذاتها: "والله كبير هذا الحارس ياسين بونو" مرفوقة بصورة ارتقاء الحارس المغربي لصد كرة خطيرة من فوق رؤوس لاعبي إنتر ميلان.

وتعتبر الصورة التي جمعت الثلاثي ياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي وهم يلتحفون العلمين المغربي والأمازيغي ثاني أكثر المنشورات تفاعلا، بعدما أعجب بها ما يفوق 111 ألف معجب ؛ وهي التي وصفتها رابطة "الليغا" بـصورة "للذكرى والتاريخ"، بعد صورة بونو التي أعجب بها 122 ألف شخص.

يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي قام بدوره بتهنئة الحارس بونو، بعدما كتب على صفحته الرسمية على "تويتر": "تهانينا لابن الوداد الرياضي ياسين بونو، لفوزه بالدوري الأوروبي مع نادي إشبيلية الإسباني".

وخلف تتويج بونو تفاعلا قياسيا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير المغربية عموما وأنصار الفريق الأحمر خصوصا، بعدما أشادوا بتدخلاته الرائعة في المسابقة أمام ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ثم في النهائي أمام إنتر ميلان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Abdelhak السبت 22 غشت 2020 - 22:58
يستحق كل خير حارس سيكون له شأن كبير في المستقبل القريب جدا.
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2
2 - اللمتوكي السبت 22 غشت 2020 - 23:10
شيء جميل ....ة هنيئا للبطل المغربي ...
لكن يا اخواني كم هم القائمون على صحة المواطنين في هذا الزمن في حاجة الى تنويه و اشادة و الدور الريادي في انقاذ الالاف من الموت المحقق .....
تحية تقدير الى من لبوا النداء بأرواحهم و أجسادهم في سبيل الوطن
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3 - مجيد السبت 22 غشت 2020 - 23:14
والله ثم والله إن المغاربة في الخارج لما تفتح لهم الافاق يصنعون عجبا على عكس وجودهم داخل بلدهم أي واحد فيكم قرأ التعليق يعطينا تفسيرا
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