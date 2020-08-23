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كُتّاب وآراء
الرجاء ينشد دعم الجماهير قبل لقاء الدفاع الحسني
طالبت إدارة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم جماهيرها بمواصلة دعم فريقها خلال المباريات المتبقية من عمر الدوري الاحترافي، من خلال اقتناء التذاكر الافتراضية لمباراة "النسور" المقبلة أمام الدفاع الحسني الجديدي، والمقررة، الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب منافسات الجولة الـ24 من الدوري.
وطرحت اللجنة التنظيمية التابعة للفريق "الأخضر" التذاكر الافتراضية، الخاصة بمباراة الفريق أمام الدفاع الجديدي، للبيع عبر الإنترنيت، حيث نشرت الصفحة الرسمية للرجاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تدوينة جاء فيها: "يُتيح نادي الرجاء الرياضي لجماهيره الوفية فرصة اقتناء تذاكر افتراضية خاصة بالمباراة القادمة برسم منافسات البطولة الوطنية، والتي تجمعه بنادي الدفاع الحسني الجديدي".
وأضاف الرجاء في تدوينته "تفصلنا 8 مباريات عن نهاية الدوري، دعمكم أساسي للفريق في هذه المحطة المهمة". وتضع إدارة الرجاء رهن إشارة جماهيرها تذاكر بقيمة 30 درهما، يُمكن اقتناؤها عبر الإنترنيت لمساعدة الفريق الذي تضرر ماديا كسائر الفرق من تبعات جائحة "كورونا".
وعرفت المجموعة الرجاوية عودة الكونغوليين بين مالونغو وفابريس نغوما، بعد أشهر من الغياب بسبب إغلاق الحدود الجوية خلال وجودهما بالديار الكونغولية، قبل أن تنجح إدارة الفريق "الأخضر" في إعادتهما إلى المغرب.
من جهته، أنهى نادي الدفاع الحسني الجديدي تحضيراته لمباراة الأحد أمام الرجاء، حيث خاض الفريق "الدكالي" تدريباته الأخيرة وسط معنويات مرتفعة، تحت إشراف مدربه جمال أمان الله، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد أُجريت قبل ثلاثة أسابيع فقط، وانتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله، عن مؤجل الجولة التاسعة، وهي المباراة التي قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إعادة برمجتها بعد سبعة أشهر من الانتظار تقريبا.
وحقق الرجاء الرياضي مجموعة من الانتصارات في المباريات الأخيرة، ليتربع بذلك في صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الفريق "الدكالي" المركز السابع برصيد 31 نقطة.