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الرئيسية | رياضة | غموض يلف مستقبل أمين حارث مع "نادي شالكه"

غموض يلف مستقبل أمين حارث مع "نادي شالكه"

غموض يلف مستقبل أمين حارث مع "نادي شالكه"
أوعنا بلعيد
الأحد 23 غشت 2020 - 10:39

يلف غموض كبير مستقبل الدولي المغربي أمين حارث، نجم شالكه الألماني لكرة القدم، لاسيما بعد فشل صفقة انتقال زميله ويستون ماكيني إلى نادي هيرتا برلين خلال الانتقالات الحالية.

وحسب جريدتي "كيكر" و"بيلد" الألمانيتين، فإن إدارة شالكه صارت مطالبة ببيع أحد نجوم فريقها لتوفير سيولة مالية عقب الأزمة الخانقة التي يمر بها النادي، الذي استقال رئيسه الملياردير في وقت سابق.

ولا يدري اللاعب المغربي حارث إن كان سيكمل موسمه مع ناديه أم سيخوض تجربة احترافية أخرى، وقد عبر عن ذلك بشكل مباشر لوسائل الإعلام الألمانية، قائلا: "حاليا أنا هنا مع فريقي، أتدرب بشكل يومي مع المجموعة، وأركز بنسبة 100 بالمائة مع شالكه، لكن لا يمكنني التكهن بما قد يحدث الأسبوع المقبل".

ويرغب مسؤولو شالكه في بيع عقد أحد لاعبيه: أمين حارث أو أوزان كاباك، بعدما تعثرت صفقة بيع ويستون ماكيني، الذي يفضل الاحتراف بالدوري الإنجليزي، بعدما توصل بعرض رسمي من هيرتا برلين الألماني.

يذكر أن إدارة شالكه ترغب في بيع عقد اللاعب ماكيني بخمسة وعشرين مليون أورو، وهو مبلغ ترفض الكثير من الأندية تقديمه بسبب الأزمة المالية التي تسببت فيها جائحة "كورونا"، وهو ما يرجح فرضية الاستغناء عن خدمات حارث، الذي خاض، السبت، مران فريقه تأهبا لمواجهة بايرن ميونيخ في افتتاح البطولة للموسم الجديد.

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