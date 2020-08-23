بنجلون والكواي يعانقان الشفاء من فيروس "كورونا"

هسبورت - حمزة اشتيوي

غادر الدولي المغربي السابق عبد السلام بنجلون، مهاجم فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، السبت، المستشفى العسكري الخاص بمرضى "كورونا" بمدينة بنسليمان، بعدما أكدت التحاليل المخبرية الأخيرة تعافيه من الوباء.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن بنجلون غادر المستشفى بعد تأكد شفائه من الفيروس التاجي. وقد طلب منه الطاقم الطبي الخضوع للحجر المنزلي الانفرادي لمدة أسبوع، قبل الخضوع لمسحة أخيرة للتأكد من تعافيه تماما من "كوفيد- 19"، قبل أن يعود إلى حياته الطبيعية.

وحسب المصادر نفسها فإن زميله أيوب الكواي، لاعب الفريق الملالي، غادر بدوره المستشفى، الجمعة، وسيخضع هو الآخر للبروتوكول الصحي نفسه، قبل أن يخضع لمسحة أخيرة بعد أسبوع، بعد تلقيه العلاجات اللازمة بالمستشفى العسكري بابن سليمان خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب زميله في الفريق عبد السلام بنجلون.

وأضافت المصادر ذاتها أن باقي اللاعبين المصابين بـ"كورونا" في صفوف الفريق الملالي يخضعون للحجر الصحي بأحد فنادق مدينة بني ملال، وأن حالتهم مستقرة جميعا، مشيرة إلى أنه لا تظهر عليهم أي أعراض، وأنه من المنتظر أن يخضعوا لتحاليل مخبرية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان فريق رجاء بني ملال قد سجل رقما قياسيا من حيث عدد الإصابات بوباء "كورونا"، بعدما وصل عدد المصابين به إلى 14 فردا من مكونات الفريق، مما اضطر النادي إلى تعليق نشاطه والدخول في الحجر الصحي.

وأجلت العصبة الاحترافية المباريات الأربع الأخيرة للفريق الملالي في منافسات الدوري الاحترافي أمام كل من الفتح الرباطي والدفاع الجديدي والوداد الرياضي واتحاد طنجة، بسبب وجود مكونات الفريق بالحجر الصحي.

يُشار إلى أن رجاء بني ملال وضع القدم الأولى في القسم الاحترافي الثاني، إذ يحتل المركز الأخير في ترتيب القسم الاحترافي الأول برصيد ثماني نقاط.