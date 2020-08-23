إصابة أحد لاعبي سريع وادي زم بفيروس كورونا

هسبورت - حمزة اشتيوي

تتوالى الأحداث الغريبة والمثيرة للدهشة داخل الدوري المغربي للمحترفين عقب استئناف البطولة في زمن "كورونا"؛ إذ سجلت مباراة فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم وضيفه سريع وادي زم، التي جرت أمس السبت بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، مشهدا غير مسبوق، تمثل في إخبار منظمي المباراة بوجود لاعب مصاب بكورونا داخل المستطيل الأخضر، دقائق قبل نهاية اللقاء، ما جعل التوتر والرعب يتسربان إلى أفراد الفريقين الذين خالطوا اللاعب.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي كانت فيه مباراة أولمبيك آسفي وضيفه سريع وادي زم تتجه إلى نهايتها، توصلت إدارة السريع بنتائج التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات الفريق أول أمس الجمعة، وجاءت نتيجة "كشف" اللاعب المالي عبد الله ديارا، الذي شارك أساسيا في اللقاء، إيجابية.

وأضافت المصادر نفسها أن مسؤولين عن وزارة الصحة حضروا إلى ملعب المسيرة قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، وطلبوا من اللاعبين عدم مصافحة اللاعب ديارا، مؤكدين أن التحاليل أكدت إصابته بوباء "كورونا"، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة "البروتوكول الصحي" المعتمد من طرف جامعة كرة القدم لتفادي تفشي الوباء بين اللاعبين.

وأوضحت مصادرنا أن اللاعب المصاب تم نقله إلى المستشفى للخضوع للعزل الصحي والعلاجات اللازمة، كما أن مكونات الفريقين ستخضع لمسحة جديدة اليوم الأحد للتأكد من مدى سلامتها وعدم انتقال العدوى إليها من اللاعب المصاب.

وبعد نهاية اللقاء، نشر فريق سريع وادي زم بلاغا في الموضوع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحمل بعض التناقض؛ إذ جاء فيه: "يعلن المكتب المديري لنادي سريع وادي زم لكرة القدم عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كوفيد-19 التي كشفت عنها نتائج المسحة التي أجراها الفريق أول أمس الجمعة، والتي أخبر بنتائجها الفريق أمس السبت أثناء المباراة ضد أولمبيك آسفي، مع التذكير أن النادي أجرى مقابلة آسفي بنتائج تحاليل كلها سلبية".

وفي توضيح لأحد أفراد الطاقم الإداري لفريق سريع وادي زم، قال إن نتائج التحاليل التي كانت بينها حالة إيجابية تتعلق بالفحوصات الخاصة بالمباراة المقبلة ضد حسنية أكادير، فيما كانت نتائج الفحوصات التي أجراها الفريق قبل 4 أيام والخاصة بمباراة آسفي كلها سلبية.

يُشار إلى أن مباراة سريع وادي زم ومضيفه أولمبيك آسفي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف، وذلك لحساب منافسات الجولة الـ24 من الدوري الاحترافي في قسمه الأول.