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الرئيسية | رياضة | الجائحة تؤجل لقاء الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي

الجائحة تؤجل لقاء الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي

الجائحة تؤجل لقاء الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي
هسبورت ـ حمزة الشتيوي
الأحد 23 غشت 2020 - 15:55

أعلنت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم تأجيل مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ24 من منافسات الدوري.

وجاء قرار لجنة البرمجة على إثر قرار السلطات المحلية المختصة بعدم الترخيص بإجراء اللقاء، وذلك بسبب نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي الدفاع الحسني الجديدي والتي كشفت إصابة لاعبين وأحد المرافقين بـ"كوفيد-19"،.

وأكد صلاح الدين مقتريض الناطق الرسمي للفريق "الدكالي"، في تصريح لـ"هسبورت"، أن فريقه توصل بقرار تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، كما أن جميع مكونات النادي الجديدي ستخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - MOUISSA الأحد 23 غشت 2020 - 16:25
فريق الرجاء العالمي هو الوحيد الذي لم يسجل إصابات مؤكدة لك فيد في صفوفه و لله الحمد و دلك نتيجة الإنضباط و الإلتزام الصارم بالإجراءات الإحترازية للوقاية منه
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-1
2 - عبد الله الأحد 23 غشت 2020 - 16:25
الله يشفي الجميع
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الرحمين
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6
3 - anasso0 الأحد 23 غشت 2020 - 16:36
خبر غير مفاجئ.. فايقاف الرجاء اصبحت كورونا هي ورقته الحالية... كل الفرق تصاب بكورونا قبل مواجهة الرجاء بقليل.. ولو أن اسماء اللاعبين لاتعرف لا بعد و لا قبل اللقاء..
و توقعوا الديريي يتأجل اذا استمر الخط التصاعدي للرجاء.. عندها لا مفاجئة من عصبت الناصري..
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-3
4 - مواطن الأحد 23 غشت 2020 - 16:58
أضن أن الحل هو دخول جميع الأندية في معسكرات مغلقة إلى حين إنهاء جميع المباريات ؛ تواص اللاعبين و مكونات الفرق بأسرهم و محيطهم ينطوي على مخاطر كبيرة.
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4
5 - الدكالي مول السلاوي الأحد 23 غشت 2020 - 17:28
اتق الله يا anassoo ..قبل ما تكتب أي شيء ناقشه من جميع الجوانب .. هل الدفاع الحسني الجديدى يخشى الرجاء أو غيرها من الفرق .. الفريق الدكالي وصل إلى البيضاء ، غير أن التحليلات أثبتت اصابات في فريق الدفاع الجديدي. . اي مباراة كرة القدم لا مقياس لها .. ذاك اللي تحتقرو يخرج ليك من الجنب ..
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