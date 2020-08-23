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كُتّاب وآراء
الجائحة تؤجل لقاء الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي
أعلنت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية لكرة القدم تأجيل مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الدفاع الحسني الجديدي، التي كانت مقررة مساء اليوم الأحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ24 من منافسات الدوري.
وجاء قرار لجنة البرمجة على إثر قرار السلطات المحلية المختصة بعدم الترخيص بإجراء اللقاء، وذلك بسبب نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي الدفاع الحسني الجديدي والتي كشفت إصابة لاعبين وأحد المرافقين بـ"كوفيد-19"،.
وأكد صلاح الدين مقتريض الناطق الرسمي للفريق "الدكالي"، في تصريح لـ"هسبورت"، أن فريقه توصل بقرار تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، كما أن جميع مكونات النادي الجديدي ستخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الرحمين
و توقعوا الديريي يتأجل اذا استمر الخط التصاعدي للرجاء.. عندها لا مفاجئة من عصبت الناصري..