إدارة سريع وادي زم وجامعة الكرة في قفص الاتهام

هسبورت - حمزة اشتيوي

عاشت كرة القدم الوطنية، السبت، على وقع "مهزلة" غريبة في زمن الاحتراف، كما يحلو للمسؤولين عن الكرة في البلاد تسميته، بعدما شارك اللاعب المالي عبد الله ديارا رفقة فريقه سريع وادي زم في مباراته أمام أولمبيك آسفي، أمس، وهو مصاب بفيروس "كورونا المستجد"، الأمر الذي يُوضح قمة العبث الذي تعيشه الكرة المغربية، حيث صارت جميع مكونات الفريقين والطاقم التحكيمي مهددة بالإصابة بالعدوى.

وكما أشارت "هسبورت" في مادة سابقة، ففي الوقت الذي كانت مباراة السريع و"القرش المسفيوي" تتجه نحو نهايتها، توصلت إدارة السريع بنتائج التحاليل المخبرية، التي خضعت لها مكونات الفريق أول أمس الجمعة، حيث جاءت نتيجة اللاعب المالي إيجابية.

وعرفت المباراة "المهزلة" حضور مسؤولين عن وزارة الصحة إلى ملعب المسيرة، قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، وطالبوا اللاعبين بعدم مصافحة اللاعب ديارا. وأضافوا أن التحاليل أكدت إصابته بوباء "كورونا المستجد"، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مشاركته في اللقاء، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، علما أن ديارا صُدم وهو يتلقى الخبر بتلك الطريقة.

وقالت إدارة السريع إن نتيجة الفحوصات التي كانت إحداها إيجابية، والتي صدرت أمس السبت، كانت بغرض الترخيص بإجراء مباراة وادي زم والحسنية المرتقبة الثلاثاء المقبل، مبررة الخضوع المبكر نوعا ما للفحص بتأخر صدور النتائج، في حين أن النتائج صدرت بعد 24 ساعة فقط من موعد إجراء الفحوصات؛ في الوقت الذي قدم الفريق نتائج تحاليل سابقة لإجراء مباراته أمام أولمبيك آسفي، وهو ما يُورط إدارة السريع، التي نشرت نتائج التحاليل السلبية موقعة في 15 غشت الجاري، أي قبل أسبوع من مواجهة الفريق العبدي.

ولم تأخذ إدارة السريع تدابير احتياطية كافية بعد تسلل الفيروس التاجي إلى الفريق قبل أيام قليلة، عبر إصابة أحد اللاعبين وإداري بالفريق، خاصة عقب الخطاب الملكي الأخير الداعي إلى الالتزام بكافة التدابير الوقائية.

كما تتحمل جامعة الكرة والعصبة الاحترافية المسؤولية في هذه "المهزلة" التي تُهدد سلامة اللاعبين، حيث إن الجهاز الوصي على الكرة المغربية فرض "بروتوكولا" صحيا لاستئناف الدوري، لكنه لم يحرص على متابعة تحركات الأندية أو الوقوف على التحاليل المخبرية التي تخص الوباء عن كثب، تفاديا لأي كارثة قد تصيب الدوري الاحترافي، في حال انتشار العدوى بين الفرق.

كما يخلو الدليل الصحي الخاص باستئناف منافسات الدوري الاحترافي من تعليمات صارمة، تشدد على ضرورة الخضوع لفحوصات شاملة للأندية قبل الموعد المحدد للمباريات، حيث إن جامعة الكرة تركت الأمر بيد السلطات لتقرر فرض إجراء الفحوصات من عدمه، الأمر الذي يبرز اختلاف التعامل مع نفس الحالة في جهات مختلفة من المملكة.

وينتظر الشارع الرياضي فتح تحقيق في نازلة مباراة سريع وادي زم وأولمبيك آسفي، حيث إن مكونات الفريقين عاشت ليلة "سوداء"، السبت، وحتى الآن، في انتظار صدور نتائج المسحة الأخيرة التي خضعت لها مكونات الفريقين والطاقم التحكيمي وجميع الأطراف المشاركة في اللقاء، بعد مخالطتهم اللاعب المصاب أثناء المباراة.