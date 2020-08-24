المنتخب الوطني المغربي للفتيان يعسكر في المعمورة

هسبريس من الرباط

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تداريبه بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، وذلك في الفترة المتراوحة ما بين 24 غشت الجاري ورابع شتنبر المقبل.

بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، كشف أن عناصر المنتخب الوطني ستخضع قبل هذه التداريب للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد؛ حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة.

لائحة منتخب الفتيان المعنيين بالتربص تشمل كلا من أنس ميموني ويوسف بورحيل وعبد الصمد امال وصالح الدين علام من الجيش الملكي، وسالم شاومة ويوسف العلوي من اتحاد الفتح الرياضي، وعبد المغيث العيادي من المغرب الفاسي.

كما تضم عمر صادق ومعاد ضحاك وحسن أكبوب ويوسف شروق ومحمد جزولي وياسين خليفي وعبد الله باعلال وطه صويري وأيوب الحمامي ووليد حسبي ويونس الخراز، وكلهم منتمون إلى صفوف أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

الدعوة للمشاركة في هذا التدريب وجهت أيضا إلى عبد العالي الحفيان وأدم حنيش وسعد بدران وأكرم الخوديسي ورضوان الناجي من نادي الكوكب المراكشي.