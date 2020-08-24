24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 133 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- توقيف مروج مخدرات وحجز كوكايين بمدينة طنجة
- الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ينظّم "التعليم عن بعد" بالمغرب
- الانقلاب في مالي يختبر الانخراط العسكري الفرنسي بالساحل الإفريقي
- امتحانات التعليم العالي أوائل شتنبر .. والدخول الجامعي منتصف أكتوبر
الانقلاب في مالي يختبر الانخراط العسكري الفرنسي بالساحل الإفريقي (5.00)
أحمد بادوج .. فنان أمازيغي انتصر على داء السل وغلبه "كورونا" (5.00)
- المغاربة يصابون بالحيرة وينتظرون إيضاحات حول الدخول المدرسي - (266)
- قرار وزارة التربية يعمق غموض الدخول المدرسي وارتباك أُسَر التلاميذ - (154)
- رفض يواجه ربط مسؤولية التعليم الحضوري بالأُسر - (120)
- أمزازي: صحّة التّلاميذ أولى الأولويات.. ولن نلغي الامتحان الجهوي - (103)
- المغرب يسجل 1537 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المنتخب الوطني المغربي للفتيان يعسكر في المعمورة
يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تداريبه بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، وذلك في الفترة المتراوحة ما بين 24 غشت الجاري ورابع شتنبر المقبل.
بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، كشف أن عناصر المنتخب الوطني ستخضع قبل هذه التداريب للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد؛ حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة.
لائحة منتخب الفتيان المعنيين بالتربص تشمل كلا من أنس ميموني ويوسف بورحيل وعبد الصمد امال وصالح الدين علام من الجيش الملكي، وسالم شاومة ويوسف العلوي من اتحاد الفتح الرياضي، وعبد المغيث العيادي من المغرب الفاسي.
كما تضم عمر صادق ومعاد ضحاك وحسن أكبوب ويوسف شروق ومحمد جزولي وياسين خليفي وعبد الله باعلال وطه صويري وأيوب الحمامي ووليد حسبي ويونس الخراز، وكلهم منتمون إلى صفوف أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.
الدعوة للمشاركة في هذا التدريب وجهت أيضا إلى عبد العالي الحفيان وأدم حنيش وسعد بدران وأكرم الخوديسي ورضوان الناجي من نادي الكوكب المراكشي.