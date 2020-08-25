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الرئيسية | رياضة | الغموض يلف مستقبل "الثلاثي المغربي" في مالقا

الغموض يلف مستقبل "الثلاثي المغربي" في مالقا

الغموض يلف مستقبل "الثلاثي المغربي" في مالقا
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 07:50

يلف غموض كبير مستقبل الثلاثي المغربي منير المحمدي وبدر بولهرود وهشام بوسفيان، بعدما أعلنت إدارة ناديهم مالقا الإسباني عن شروعها في عملية فسخ عقود كل لاعبي الفريق بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يجتازها النادي.

وأعلن مالقا، عبر بيان رسمي، أنه أبلغ فريق كرة القدم المحترف بأنه ينوي بدء إجراء إقالة جماعية بعدما اضطر النادي إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأشهر الأخيرة والتي تسعى الإدارة من خلالها إلى رفع الفريق الأبيض من الوضع المالي المعقد الذي يستمر فيه، على الرغم من الجهود الأخيرة.

وأوضح الفريق الأندلسي أنه مجبر على اتخاذ هذه الخطوة من أجل الكيان، ويأمل في أن يفهم المالقيون والجماهير هذه القرارات الجماعية وأن يتم دعم هذه الجهود التي هدفها الوحيد هو إنشاء هيكل تنافسي قابل للمنافسة لإعادة نادي مالقا لكرة القدم لوضعه السابق.

يشار إلى أن مالك نادي مالقا هو القطري الشيخ عبد الله آل ثاني، والذي سيواجه واحدا من أصعب التحديات مع ناديه الأندلسي بعد الأزمة الخانقة التي عصفت به، لا سيما أن إحدى محاكم مدينة مالقا أمرت في الـ19 من فبراير الماضي بالتدخل في النادي وإبعاد آل ثاني عن رئاسته مؤقتا وتعيين مدير قضائي بدلا منه على خلفية تهم فساد مالي.

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