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الرئيسية | رياضة | إصابات بكورونا في الوداد تهدد "الديربي" بالتأجيل

إصابات بكورونا في الوداد تهدد "الديربي" بالتأجيل

إصابات بكورونا في الوداد تهدد "الديربي" بالتأجيل
هسبورت - آمال لكعيدا
الاثنين 24 غشت 2020 - 20:15

كشفت نتائج التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات الوداد الرياضي عن وجود 3 إصابات بفيروس "كورونا"، اثنان منها في صفوف اللاعبين، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية داخل الفريق "الأحمر" إلى 13 حالة.

وأكدت مصادر مسؤولة داخل الوداد الرياضي، في تصريح لـ"هسبورت"، إن الثلاث الحالات الإيجابية الجديدة هي للاعبين اثنين، أحدهما أساسي في تشكيلة الإسباني خوان كارلوس غاريدو؛ فيما تعود الحالة الثالثة إلى أحد أفراد الطاقم التقني.

وأكد مصدر من داخل العصبة الاحترافية، في تصريح لـ"هسبورت"، أن مصير مباراة "الديربي" بين الوداد والرجاء الرياضيين، بعد مستجد إصابات الفريق "الأحمر"، يسير نحو التأجيل.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار تأجيل مباراة "الديربي" إلى وقت لاحق سيتم اتخاذه بمجرد توصل العصبة الاحترافية بتقرير مفصل عن الوضع الوبائي داخل الوداد الرياضي، بما أن السلطات تفرض دخول الأندية الحجر الصحي بمجرد اكتشاف حالات إجابة حاملة للفيروس في صفوفها.

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1 - حسن الاثنين 24 غشت 2020 - 20:27
طبعا إصابات خيالية على شاكلة ، إصابات الدفاع الجديدي ، العبث والتسيير الهاوي في جميع المجالات
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