أشلي كول: زياش سيلعب دور القادة في تشيلسي

أوعنا بلعيد

قال أشلي كول، الدولي الإنجليزي السابق، إنه متلهف مثل بقية أنصار البلوز لمشاهدة الثنائي حكيم زياش وتيمو فيرنر وهما يلعبان أول مباراة لهما مع المجموعة أمام برايتون في الـ14 من شهر شتنبر المقبل، ضمن مسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

وقال المدافع الأسطوري السابق للنادي اللندني، متحدثا لوسائل الإعلام الإنجليزية عن حكيم زياش وتيمو فيرنر: "على الرغم من أنهما لاعبان شابان، فإن لديهما خبرة اللعب في دوري الأبطال، وكانا نجمين في أنديتهما، يمكنهما إعطاء هذه القيادة للفريق داخل وخارج الملعب أيضاً. كان لدينا الكثير من القادة عندما كنت لاعباً هنا".

وأضاف: "هذان اللاعبان بإمكانهما قيادة الفريق ليس بالكلام فقط؛ ولكن بأقدامهما، أشعر بأن هذا النوع من القيادة أكثر أهمية، يمكن لأي أحد قيادة فريقه بالكلام.. من السهل الكلام؛ ولكن عندما تكون تُقدم أداء عالي الجودة، فهذا ما يصنع الفارق".

وأكمل أشلي كول حديثه قائلا: "كلاهما أظهر جودته في التدريبات خلال الأسبوعين الماضيين، لقد رأينا ما لديهما من إمكانات هجومية والطريقة التي يمكنهما بها خلق الفرص والطريقة التي يمكنهما بها تسجيل الأهداف، لذا فهما سيشكلان إضافة كبيرة للفريق".

وبخصوص انسجام التعاقدات الجديدة مع المجموعة، أورد قائلا: "كلما كان بإمكانهما التكيف مع الدوري بشكل أسرع كلما كان الأمر أفضل لجميع الأطراف.. لذلك كان من الجيد تواجدهما في تشيلسي لبضعة أسابيع في نهاية الموسم الماضي."

وأنهى حديثه بالقول: "تم دمج زياش وفيرنر بالفعل مع لاعبي الفريق الأول، وأصبحا يعرفان الجميع هنا، لذا فقد كان وقتا جيدا جدا.. الآن، نحن جميعاً نتطلع إلى رؤيتهما على أرض الملعب".