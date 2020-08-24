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الرئيسية | رياضة | المحمدي يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي

المحمدي يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي

المحمدي يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي
أوعنا بلعيد
الاثنين 24 غشت 2020 - 21:53

يقترب الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مرمى فريق مالقا الإسباني لكرة القدم، من خوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد إعلان النادي الأندلسي إفلاسه.

ووفق مصادر تركية، فإن منير المحمدي يضغط على إدارة ناديه بغية السماح له بالخروج في أقرب وقت لخوض تجربة جديدة ستكون هذه المرة في الملاعب التركية بقميص نادي بيشكتاش.

وتوصل الأخطبوط المغربي، الذي توج بجائزة "زامورا" والتي تمنح لأفضل حارس في الدوري الإسباني، بعروض احترافية عديدة من تركيا بالإضافة إلى رغبة أندية إسبانية أخرى في ضمه إلى صفوفها.

ويرغب مسؤولو بيشكتاش التركي في التعاقد مع حارس خبير ومتمرس ليكون زميل الحارس الشاب إرسين ديستان أوغلو، وقد وجدوا ضالتهم في نجم الأسود البالغ من العمر 31 سنة والذي أعلن ناديه إفلاسه واستغنائه عن لاعبي الفريق الأول.

يشار إلى أن منير المحمدي يعتبر أقل الحراس استقبالا للأهداف طيلة الموسم في "الليغا" بعدما استقبلت شباكه 29 هدفا خلال 38 مباراة؛ وهو ما مكنه من الفوز بجائزة "زامورا"، بالرغم من معاناة ناديه الذي نجا في الجولات الأخيرة من النزول إلى القسم الموالي.

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