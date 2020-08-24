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الرئيسية | رياضة | "زعيتر" يستعدّان لنزالين بأبو ظبي ولاس فيغاس‎

"زعيتر" يستعدّان لنزالين بأبو ظبي ولاس فيغاس‎

"زعيتر" يستعدّان لنزالين بأبو ظبي ولاس فيغاس‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 غشت 2020 - 23:05

يواصل البطل العالمي المغربي أبو بكر زعيتر تحضيراته للبطولات العالمية المقبلة الخاصة بـ UFC؛ بعد توقف اضطراري بفعل الإصابة التي تعرض لها، وبعد رحلة علاج بالمملكة المغربية وأوروبا.

وأعلن البطل المغربي أبو بكر زعيتر عودته إلى الميدان من جديد، حيث سيخوض، شهر أكتوبر المقبل بالإمارات العربية المتحدة، نزالا في "بطولة القتال النهائي" التي تعرف بـ"UFC".

وكان زعيتر قد أكد، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أنه، بعد تعافيه من إصابة في الركبة التي أجبرته على إجراء عملية جراحية، قرر العودة إلى أجواء التباري، وسيخوض نزال قويا في الـ"UFC"، في مواجهة خصمه الأمريكي جواكين باكلي للتباري في وزن الخفيف المتوسط بأبوظبي الإماراتية.

وفي السياق ذاته، يخوض البطل العالمي عثمان زعيتر نزالا قويا بلاس فيغاس الأمريكية في مواجهة خصمه "كاما وورثي" في وزن الخفيف، وذلك يوم 5 شتنبر المقبل بأمريكا.

ويملك البطل العالمي المغربي عثمان زعيتر سجلا رائعا بـ12 انتصارا بدون أي خسارة في منافسة MMA، بينما يملك خصمه في جعبته 16 انتصارا و6 هزائم.

للإشارة، فالبطل المغربي العالمي أبي بكر زعيتر تاريخ مجيد في رياضة MMA أكثر من 13 سنة، ويعد أول رياضي مغربي وعربي يدخل غمار المنظمة العالمية UFC والتي تحظى بمتابعة إعلامية قياسية بوجود أبطال دوليين وازنين، متبوعا بشقيقه البطل العالمي عثمان زعيتر كثنائي مغربي عربي يخوض نزالات عالمية في هاته الفئة الدولية.

ويراهن البطلان معاً على رفع الراية الوطنية، وإسعاد الشعب المغربي الذي يتابعهما بشكل كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Rachid Rachid الاثنين 24 غشت 2020 - 23:47
نحن نساند الرياضيين المعترف بها دوليا كعشيق والربيعي وغرس والكروج عويطة نوال. بونو النصيري اما هاد رياضات الاستعراض والمال لاتهمنا في شيئ
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