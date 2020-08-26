غرناطة الإسباني يفاوض للظفر بخدمات جواد اليميق‎

هسبريس ـ مُتابعة

كثف مسؤولو فريق غرناطة الإسباني مجهوداتهم للظفر بخدمات المدافع الدولي المغربي جواد اليميق، اللاعب السابق للرجاء الرياضي والحالي لجنوى الإيطالي، بعد نهاية عقد إعارته إلى فريق سرقسطة الإسباني.

وكشفت صحيفة "ماركا" المتخصصة أن فريق غرناطة يسعى جاهدا للاستفادة من خدمات اليميق، استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل، مبرزة في السياق ذاته أن الفريق الأندلسي سرع من وثيرة المفاوضات بهدف الظفر بخدمات اليميق في ظل الرغبة ذاتها التي عبرت عنها مجموعة من الفرق بينها ويسكا، بيتيس، وآلافيس.

وشدد المصدر ذاته على كون قيمته انتقال اليميق من فريق جنوى الإيطالي ستتجاوز مليون أورو، في ظل رغبته في الاستفادة ماديا من بيع عقد اللاعب الذي يمتد لموسم آخر، بينما تهافت الأندية الإسبانية للظفر بخدمات اليميق يعود بالأساس الى المستوى الجيد الذي بصم عليه الدولي المغربي منذ التحاقه بفريق سرقسطة.