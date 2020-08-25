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الرئيسية | رياضة | نادي الفتح يعلن التعرض لإصابات عديدة بالفيروس

نادي الفتح يعلن التعرض لإصابات عديدة بالفيروس

نادي الفتح يعلن التعرض لإصابات عديدة بالفيروس
هسبورت - آمال لكعيدا
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 13:55

اخترق فيروس" كوفيد 19" أسوار نادي الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، إذ أعلن في بلاغ رسمي له أن المسحة الطبية التي خضع لها أفراده كشفت إصابة 13 من مكونات الـ FUS بالفيروس.

وحسب بلاغ الفتح الرياضي الرباطي فقد سجلت 10 إصابات بالفيروس في صفوف اللاعبين، و3 في صفوف طاقم الفريق.

وستدخل الحالات الإيجابية، إضافة إلى بقية المجموعة والطاقم، في فترة الحجر الصحي؛ على أن يتم إجراء مسحة طبية جديدة خلال الأيام القادمة.

ويرتقب أن تؤجل العصبة الوطنية الاحترافية مباراة الفتح، الذي كان يفترض أن يستقبل أولمبيك آسفي، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة 25، إلى موعد لاحق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - معلق٧٧ الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:12
الاعبين المغاربة ماكايحتارموش التعليمات ديال الصحة والدليل ان العدد الاصابات كثير فالبطولة المغربية . عكس الاوروبيون مثلا . العدد قليل .يعني مازال ماوصلوش العقلية المحترفية .
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5
2 - وكواك الحق الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:17
بؤر عائلية ...صناعية ...شبه عائلية ... رياضية ... و قريبا بؤر مدرسية
عجبي ل تخدي وزير التعليم
الله يشافي الجميع و يحد الباس
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2
3 - شوهة تلو شوهة الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:17
كل هدا تلاعبات من اجل فرملة مسيرة الرجاء العالمي لحرمانه من اللقب بالغاء الدوري. هكدا تكون الكرة عندما يسيرها اصحاب المصالح.
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-12
4 - من المغرب الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:23
الله يشافي الجميع، إلا كانو لاعابة لي كبار ماقدوش يتجنبوا المرض أش غادي يديروا التلاميد في الأقسام لي ختاروا تعليم حضوري و هما صغار ميعرفوش شي حاجة سميتها التباعد و الوقاية، سي أمزازي خاص إعادة النظر في قرار التعليم الحضوري قبل فوات الأوان.
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6
5 - عبدالإله الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:42
ها اللي قلنا. هذا يدل على فشلنا في كل شيء. حتى استئناف البطولة فشلنا فيه. كل الدول التي استأنفت بطولاتها نجحت و أكملتها إلا نحن. هذا معناه أنه كان علينا عدم استئناف البطولة لأننا لسنا كسائر الدول التي تحترم نفسها و مواطنيها. فعندما تتخذ هذه الدول قراراتها تكون قد استشارت كل المعنيين بالأمر أما نحن فكل قراراتنا فوقية و لعل أبرزها إقرار عيد الأضحى و تجاهل
كل الشعب فكانت النتائج التي نحصلها الآن.
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6
6 - كمال الثلاثاء 25 غشت 2020 - 14:46
هذا هو الجهل والاصطياد في الماء العكر فالجامعة تتعمد نشر الوباء وتوسيع رفعته .ج
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