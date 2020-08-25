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كُتّاب وآراء
نادي الفتح يعلن التعرض لإصابات عديدة بالفيروس
اخترق فيروس" كوفيد 19" أسوار نادي الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، إذ أعلن في بلاغ رسمي له أن المسحة الطبية التي خضع لها أفراده كشفت إصابة 13 من مكونات الـ FUS بالفيروس.
وحسب بلاغ الفتح الرياضي الرباطي فقد سجلت 10 إصابات بالفيروس في صفوف اللاعبين، و3 في صفوف طاقم الفريق.
وستدخل الحالات الإيجابية، إضافة إلى بقية المجموعة والطاقم، في فترة الحجر الصحي؛ على أن يتم إجراء مسحة طبية جديدة خلال الأيام القادمة.
ويرتقب أن تؤجل العصبة الوطنية الاحترافية مباراة الفتح، الذي كان يفترض أن يستقبل أولمبيك آسفي، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة 25، إلى موعد لاحق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
عجبي ل تخدي وزير التعليم
الله يشافي الجميع و يحد الباس
كل الشعب فكانت النتائج التي نحصلها الآن.