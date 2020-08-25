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الرئيسية | رياضة | تأجيل مباراة فريقي الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي

تأجيل مباراة فريقي الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي

تأجيل مباراة فريقي الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:05

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة فريق اتحاد الفتح الرياضي وفريق أولمبيك آسفي المقررة مساء اليوم الثلاثاء، برسم منافسات الدورة ال25 من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء "إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي اتحاد الفتح الرياضي والتي كشفت نتائجها عن إصابة مجموعة من لاعبيه".

وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد أعلنت عن تأجيل أربع مباريات عن الدورة ذاتها، ويتعلق الأمر بمباراة سريع وادي زم وحسنية أكادير (اليوم الثلاثاء)، ومباراة النهضة البركانية والجيش الملكي ومباراة الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي ومباراة اتحاد طنجة ونهضة الزمامرة (يوم غد الأربعاء).

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1 - salim الثلاثاء 25 غشت 2020 - 19:21
ايلى بغيثو السلامة البشرية من انتشار الفيروس حبسو هذ المبارات حتى يخفاف هذ الوضع لان دابا كلشي في ارتفاع عدد المصابين وعدد الوفاة وعدد المخالطين الله اهدي بعض الناس يلتازمو راه كيرميونا فالهلاك لا جسديا ولا اقتصاديا
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