رسميا .. ميسي يُبلغ إدارة برشلونة رغبته في الرحيل

هسبريس - متابعة

أبلغ ليونيل ميسي المهاجم الأرجنتيني نادي إف سي برشلونة اليوم الثلاثاء رغبته في الرحيل عن النادي الإسباني هذا الصيف.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن ميسي وجه رسالة إلى إدارة النادي الكتالاني عبر فيها عن رغبته في إنهاء مساره الرياضي داخل فريق برشلون .

وعقد النجم الأرجنتيني الأسبوع الماضي لقاء مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان.

وترك ميسي خلال هذا اللقاء شكوكا حول مستقبله في النادي الكتالاني.