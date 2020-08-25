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الرئيسية | رياضة | رسميا .. ميسي يُبلغ إدارة برشلونة رغبته في الرحيل

رسميا .. ميسي يُبلغ إدارة برشلونة رغبته في الرحيل

رسميا .. ميسي يُبلغ إدارة برشلونة رغبته في الرحيل
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:21

أبلغ ليونيل ميسي المهاجم الأرجنتيني نادي إف سي برشلونة اليوم الثلاثاء رغبته في الرحيل عن النادي الإسباني هذا الصيف.

وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن ميسي وجه رسالة إلى إدارة النادي الكتالاني عبر فيها عن رغبته في إنهاء مساره الرياضي داخل فريق برشلون .

وعقد النجم الأرجنتيني الأسبوع الماضي لقاء مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان.

وترك ميسي خلال هذا اللقاء شكوكا حول مستقبله في النادي الكتالاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مستفيد الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:42
يلا باغي يرحل خصو يتخلا على نصف ثرروته الذي حصل عليها طيلة مدة تواجده معا فريق برشلونة
دخول الحمام ماشي بحال خروجه
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-73
2 - ريالي الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:48
من كان يعبد ميسي فإن ميسي قد ذهب و من كان يشجع البارسا فالبارسا حية لا تموت
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-117
3 - برصاوی الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:50
لعل مغادرة میسي تکون بدایة جدیدة له وللفریق علی حد سواء۔ أفضال میسي علی الفریق لا ینکرها إلا جاحد لكن لكل بدايۃ نهايۃ فمستوی احسن لاعب في العالم متذبذب وعامل السن لا يمكن تجاهله. شكرا ميسي شكرا برشلونۃ.
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28
4 - جمال عبدالاله الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:53
ميسي لاعب عالمي وضيع الوقت في الاربع سنوات الاخيرة مع البارسا حيت حبه للبارسا كلفه تضيع سنوات كان يامل ان تتحسن الامور الاانه مل واراد تغير الاجواء البرسا تعيش ازمة ادارة حيت انفقواااا تروة ضخمة في صفقات فاشلة وربما ادرك مسي ان مشروع البارسا الجديد يحتاج الى سنوات وان البرغوت ليس لدية الوقت الكتير لهذا يريد الذهاب الى فريق اخر كي يكون ختامه مسك متوج بكرة دهبية وكؤوس اضافية
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18
5 - barçaoui الثلاثاء 25 غشت 2020 - 20:58
ألم أقل لكم قبل أيام إن ميسي يريد الرحيل؟ فوق ذلك نجم أرجنتيني و مدرب هولاندي لا يلتقيان أبدا . اسألوا عصام الشوالي و الدكتور علاء. فعندهما التحليل اليقين! راجعوا تاريخ المواجهات الساخنة في كأس العالم بين هولاندا و الأرجنتين 74، 78، 98 و 2014. كرويف رفض حضور كأس العالم في الأرجنتين و أورتيغا نطح فان دير سار في 1998.
البارصا هولندية العقل و القلب و الأسلوب. العودة إلى الأصل أصل. لا بارصا بدون نفحة و نَفَسْ برتقالي. البارصا هي رِيحْة لَكْليمُونْتين
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1
6 - farid الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:05
"لكل اجل كتاب". فضله على برشلونة سيخلده التاريخ الرياضي، ولكن يبدو ان ساعة الرحيل اقتربت سواء هذا الموسم او الموسم القادم. الهرم لا يترك احدا، وقد يكون في مغادرته لبرشلونة خير له وللفريق بشكل عام. ما لايعجبني هو انه يدافع عن بقاء اصدقائه رغم تراجع مستواهم، ويشرط بقاءه ببقائهم وهذا امر غير مقبول. الصداقة شيئ والعطاء داخل الميدان شيئ اخر.
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0
7 - رياليو الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:06
ستنتهي البارصا بذهاب ميسي ويمكن أن تسقط إلى درجة ثانية باي باي
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-3
8 - Observateur الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:11
ميسي رجل ذو القلب الكبير .. سبق لهذا اللاعب الكبير أن دشن مشاريع خيرية لفائدة الجيران. رحيل ميسي عن برشلونة يعني نهاية الطرفان معا
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2
9 - V for vendetta الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:16
البارصا فريق برز مع رونالدينو وميسي الان سينتهي الى حين ظهور نجم خارق آخر. لكن مع جيل السنابشات علينا الانتظار طويلا
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0
10 - رياضيات الثلاثاء 25 غشت 2020 - 21:18
المعلق الأول على صواب بل هو ذكي كل من خالفه لا يفقه شيئا .رغم اني استمعت لمدة ساعتين للمحللين الرياضيين لكن هده النقطةالمالية التي أشار اليها المعلق تبقى مهمة وهو ما يزكي أن هدا اللعب لن يرحل .
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