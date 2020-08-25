24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2106:5313:3517:0920:0721:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باحث تربوي يقترح اعتماد "التعليم المنزلي" خيارًا ثالثًا في المغرب (5.00)

  2. هل يتحمل الاقتصاد المغربي تكلفة إعادة الحجر الصحي الشامل؟ (5.00)

  3. ذكرى الجيش الملكي (5.00)

  4. بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة (5.00)

  5. تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | جامعة الكرة تنظر في "تظلمات" عشرات المدربين

جامعة الكرة تنظر في "تظلمات" عشرات المدربين

جامعة الكرة تنظر في "تظلمات" عشرات المدربين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 22:30

حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، يوم الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم، أول اجتماعات الإدارة التقنية مع المدربين غير المنتقين لـ"كاف"، للنظر في تظلمات المترشحين، بحضور كل من أوشن روبرتس، المدير التقني الوطني، وعبد الحق رزق الله، رئيس ودادية المدربين المغاربة، بالإضافة إلى أطر الإدارة التقنية الوطنية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على احترام منطق الشفافية في السيرورة الانتقائية لملفات المترشحين والكفاءة، ووضع احترام المعايير فوق كل اعتبار، إضافة إلى انخراط الجامعة التام، بمعية الإدارة التقنية الوطنية، "في الإجابة والرد على تساؤلات واستفسارات كل المترشحين، والأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر والرؤى".

يذكر أن المترشحين غير المنتقين الذين راسلوا الجامعة يبلغ عددهم أزيد من أربعين مرشحا؛ في حين تتم خلال الاجتماعات إعادة دراسة الملفات والتنقيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.