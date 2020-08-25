جامعة الكرة تنظر في "تظلمات" عشرات المدربين

هسبريس من الرباط

حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، يوم الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم، أول اجتماعات الإدارة التقنية مع المدربين غير المنتقين لـ"كاف"، للنظر في تظلمات المترشحين، بحضور كل من أوشن روبرتس، المدير التقني الوطني، وعبد الحق رزق الله، رئيس ودادية المدربين المغاربة، بالإضافة إلى أطر الإدارة التقنية الوطنية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على احترام منطق الشفافية في السيرورة الانتقائية لملفات المترشحين والكفاءة، ووضع احترام المعايير فوق كل اعتبار، إضافة إلى انخراط الجامعة التام، بمعية الإدارة التقنية الوطنية، "في الإجابة والرد على تساؤلات واستفسارات كل المترشحين، والأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر والرؤى".

يذكر أن المترشحين غير المنتقين الذين راسلوا الجامعة يبلغ عددهم أزيد من أربعين مرشحا؛ في حين تتم خلال الاجتماعات إعادة دراسة الملفات والتنقيط.