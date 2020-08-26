حصيلة "كوفيد-19" ترتفع إلى 14 حالة في الوداد

هسبورت - آمال لكعيدا

تأكدت إصابة جديدة بوباء "كورونا" في صفوف الوداد الرياضي، بعدما جاءت التحاليل المخبرية للكشف عن "الفيروس التاجي" إيجابية للاعب يشغل مركز الدفاع داخل الفريق "الأحمر".

وعلمت "هسبورت" من مصادر من داخل النادي أن اللاعب شعر ببعض أعراض "الفيروس" أول أمس، وأجرى التحاليل الخاصة بالكشف عن "كوفيد-19"، جاءت نتيجتها إيجابية.

جدير بالذكر أن التحاليل التي أجراها الفريق مؤخرا جاءت نتائج 3 منها إيجابية، لتضاف إلى 10 حالات سابقة، وترتفع الحصيلة في المجموع إلى 14 إصابة بالفيروس، جلها في صفوف اللاعبين.

وتسببت الإصابات المتواترة في صفوف الوداد الرياضي بالفيروس في تأجيل مباراة "الديربي" أمام الرجاء الرياضي، التي كانت مبرمجة اليوم الأربعاء لحساب الجولة الـ 25 من منافسات البطولة "برو".