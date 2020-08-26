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الرئيسية | رياضة | العدوى تؤجل لقاء شباب الريف و"نادي بن جرير‎"

العدوى تؤجل لقاء شباب الريف و"نادي بن جرير‎"

العدوى تؤجل لقاء شباب الريف و"نادي بن جرير‎"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 غشت 2020 - 12:20

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة شباب الريف الحسيمي ونادي شباب بن جرير، المبرمجة سلفا اليوم الأربعاء عن الدورة 27 من البطولة الاحترافية -القسم الثاني، وذلك إلى موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة أن هذا القرار جاء "على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الاخيرة التي أجراها نادي شباب بن جرير، والتي كشفت نتائجها عن إصابة أحد لاعبيه وخضوع باقي عناصر الفريق من لاعبين وطاقم تقني للعزل الصحي كما ينص على ذلك البروتكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة".

من جهة أخرى أفاد المصدر ذاته بأنه تمت برمجة المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الخامسة زوالا، بين فريقي شباب الرياضي السالمي والاتحاد الزموري الخميسات على أرضية المركب البلدي بمدينة برشيد، بدل ملعب الرازي.

يأتي ذلك، يضيف البلاغ، نزولا عند طلب النادي المستقبل و كذا طلب الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لتمكينها من النقل المباشر لهذه المقابلة في أحسن الظروف.

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