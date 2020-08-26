المدرب كومان يشعل نيران التغيير في نادي برشلونة

بيت جنسون من برشلونة*

فيما انتظر الجميع أن يحدث المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان عملية تصحيح شاملة في صفوف برشلونة الإسباني بعد توليه المسؤولية خلفا للمدرب كيكي سيتين، لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يبدأ النجمان الكبيران ليونيل ميسي ولويس سواريز رحلة الرحيل عن النادي في الأسبوع الأول لكومان مع الفريق.

وتم إبلاغ سواريز بالرغبة في رحيله عن صفوف الفريق، فيما ذكرت تقارير أن ميسي قدم طلبا لفسخ عقده مع النادي والرحيل عن "كامب نو". وبهذا سيبدأ كومان أول تدريباته مع الفريق يوم الإثنين المقبل وسط هالة من الارتباك والمشاكل في النادي الكتالوني.

ومازال كل من ميسي وسواريز بالفريق حتى الآن، ولكن تقارير إخبارية أكدت أن ميسي قدم أمس الثلاثاء طلبا للرحيل عن النادي، وذلك بعد 24 ساعة من مكالمة هاتفية لكومان مع سواريز أكد فيها للاعب الأوروغوياني أنه لم يعد ضمن حساباته.

ولا يمكن اعتبار هذين التطورين منفصلين، لأن سواريز هو الصديق المفضل لدى ميسي في برشلونة، كما لم يسبق لأي لاعب أن أمد ميسي بالتمريرات أو صنع أهدافا له مثلما فعل سواريز خلال السنوات التي قضاها إلى جواره في برشلونة. وأبلغ كومان في اتصال هاتفي لم يستغرق أكثر من 60 ثانية أنه يرغب في رحيله عن صفوف الفريق.

وكان هذا الاتصال أحدث حلقة في سلسلة من التحركات بالنادي الكتالوني تؤكد أن تفضيلات ميسي لم تعد مهمة لدى إدارة النادي.

ومنذ الهزيمة الثقيلة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لم يتحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إلى ميسي قائد الفريق.

ووجه خوان لابورتا، الرئيس الأسبق للنادي، اتهاما إلى بارتوميو، عبر "تغريدة" على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء، بأنه يرغب في بيع ميسي. وقال لابورتا: "أظن أنهم يريدون بيع ميسي...برشلونة مسكين في أيدي هؤلاء غير الأكفاء".

ولم يخف برشلونة رغبته في تقليص قائمة رواتب الفريق بسبب تداعيات أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. ويمثل راتب ميسي البالغ 50 مليون يورو جزءا كبيرا في قائمة الرواتب بالفريق.

وكان كومان أبلغ أيضا اللاعبين أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي أمس الأول الإثنين بأنهم يزيدون عن حاجة الفريق، وأنه لن يكون بحاجة إليهم في صفوفه.

ومع الطلب، الذي تردد أن ميسي تقدم به أمس للرحيل عن النادي، سيكون الأسبوع الثاني لكومان في برشلونة أسبوعا دراميا مثل الأسبوع الأول له في النادي.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الفريق للمسحة الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" يوم الأحد المقبل في ملعب "خوان جامبر" الخاص بتدريبات الفريق.

ويقود كومان أول تدريباته مع الفريق يوم الإثنين المقبل، ومن المنتظر ألا يحضر سواريز هذا المران كما يرجح ألا يحضره ميسي أيضا. ومن المنتظر أن يتحدث وكلاء سواريز مع محاميي النادي بشأن تسوية العام المتبقي في عقده مع النادي.

كما سيحتاج برشلونة إلى محامييه في النزاع المرتقب مع ميسي بشأن ما إذا كان البند المدرج في عقده، والذي يتيح له الرحيل عن صفوف الفريق مجانا، مازال ساريا أم أنه انتهى في يونيو الماضي.

ويؤكد ميسي أن البند مازال ساريا لأن الموسم لم ينته إلا في غشت الحالي، ولأن البند يستمر حتى نهاية هذا الشهر الذي ينتهي فيه الموسم.

ولن يترك برشلونة اللاعبين الثلاثة الآخرين، الذين استبعدهم كومان من حساباته، وهم راكيتيتش وأومتيتي وفيدال، يرحلون دون مقابل مادي للنادي؛ ولهذا، لم يتحدد بعد ما إذا كانوا سيشاركون في المران مع باقي لاعبي الفريق أم أنهم سيتدربون بشكل منفرد.

وفي المقابل، سيكون جيرارد بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا في تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل بعدما أكد لهم كومان أنه يرغب في استمرارهم مع الفريق. كما قد يحضر البرازيلي فيليب كوتينيو تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة إعارته لبايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي.

وسافر كوتينيو إلى البرازيل بعد خوض نهائي دوري الأبطال مع بايرن يومي الأحد الماضي، حيث فاز الفريق على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر؛ ولكنه تلقى اتصالا هاتفيا من كومان قبل سفره، حيث أكد له المدرب أنه ضمن حساباته المستقبلية للفريق.

ويعود اللاعبون المعارون مثل كارلس ألينا ورافينيا ألكانتارا وماتيوس فيرنانديز أيضا إلى صفوف الفريق، ولكن من المرجح ألا يكونوا ضمن خطط كومان أيضا. ويشتهر كومان بتشدده وعناده، وكان أسبوعه الأول مع برشلونة اختبارا لهذا؛ وينتظر ألا يشهد الأسبوع الثاني له مع الفريق تراجعا عن هذا التشدد.