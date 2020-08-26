المغرب بالتصنيف الرابع في قرعة مونديال كرة اليد

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تفاصيل قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد التي ستقام العام المقبل في مصر، حيث جاء المنتخب المغربي للعبة في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات أنغولا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وبولندا وروسيا والمنتخب المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة لكل من أمريكا الجنوبية واتحاد الكاريبي

وستقام القرعة مساء يوم السبت الخامس من شتنبر المقبل بالقاهرة، بحضور مسؤولين من الاتحاد الدولي وممثلين عن الفرق المشاركة. وتم وضع الفرق الـ 32 المشاركة في أربع تصنيفات، يضم كل تصنيف ثمانية فرق.

وجاءت في التصنيف الأول منتخبات الدنمارك وإسبانيا وكرواتيا والنرويج وسلوفينيا وألمانيا والبرتغال والسويد، وضم الثاني منتخبات مصر والأرجنتين وتونس والجزائر وقطر والنمسا والمجر وبيلاروسيا، بينما ضنم التصنيف الثالث منتخبات أيسلندا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين والتشيك والأورغواي.

وسيتم سحب فريق من كل وعاء تنازليا وضمهم إلى إحدى المجموعات الثمانية في نفس الترتيب الذي يمنحه التصنيف لهم. كما سيتم توزيع ألـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا.

وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل واحدة تضم ستة فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج الخاسر حتى الدور النهائي.