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الرئيسية | رياضة | اسم الراحل العقربي يثير أزمة في أكبر ملاعب تونس

اسم الراحل العقربي يثير أزمة في أكبر ملاعب تونس

اسم الراحل العقربي يثير أزمة في أكبر ملاعب تونس
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 26 غشت 2020 - 18:20

قال جوهر السماري، رئيس بلدية رادس، بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، إن مجلس البلدية قرر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار رئيس الحكومة، الذي يقضي بإطلاق اسم نجم كرة القدم الراحل حمادي العقربي على ملعب رادس.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلياس الفخفاخ، أعلن في موكب لتأبين اللاعب الراحل يوم السبت الماضي أنه سيطلق اسم العقربي على ملعب رادس، أكبر ملاعب تونس، تخليدا لذكراه واعترافا بما قدمه للرياضة التونسية.

ويعد العقربي، الذي توفي عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مرير مع مرض عضال خلال سنواته الأخيرة، أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين أنجبتهم تونس ويلقب بساحر الأجيال، وهو قائد فريق الصفاقسي وأحد نجوم منتخب تونس في مونديال 1978 الذي حقق آنذاك أول انتصار للعرب وأفريقيا، وذلك بالفوز على المكسيك 3ـ1 .

لكن الخطوة التي أعلنها الفخفاخ فجرت أزمة مع السلطات ببلدية رادس، التي تمسكت بالتسمية الحالية للملعب؛ وأدى ذلك إلى إثارة حالة من الجدل على نطاق واسع بين الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لقرار التسمية.

وقال السماري، رئيس البلدية، في تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة : "العقربي هو من بين الأشخاص الذين نجلهم أحياء وأموات.. والنقاش الحالي لا علاقة له بالاسم، ولكن هناك شعورا بأنه تم الاستنقاص من مكان المواطنين برادس".

وأصدر مجلس البلدية، التي يسكنها 70 ألف نسمة، بيانا اتهم فيه رئيس الحكومة بـ"الركوب على الأحداث والتسبب في إشاعة الكراهية والتباغض بين الجهات".

وكان الملعب يعرف، عند تشييده بمناسبة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2001، باسم "ملعب 7 نوفمبر"، لكن الاسم حذف بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر احتجاجات شعبية في 2011 وبات اسمه الملعب الأولمبي برادس.

وذكرت وزارة الشؤون المحلية، في بيان توضيحي لها في وقت سابق، أن ملعب كرة القدم وباقي المنشآت الرياضية التي تتضمنها المدينة الرياضية برداس لا تخضع إداريا إلى سلطات البلدية، وأن المدينة الرياضية هي من بين المنشآت التي تحمل صبغة وطنية وهي خاضعة للوزارة المكلفة بالرياضة.

ويحدد أمر صادر عن الحكومة التونسية آلية تسمية "المعالم الجغرافية" بأسماء المشاهير، إذ يشترط أن يتم ذلك بعد وفاة الأشخاص بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات باستثناء الشهداء من العسكريين والأمنيين.

ويدور الخلاف حول تصنيف الملعب، ما إذا كان يعد من بين "المعالم الجغرافية" أم لا، وما إذا كان خاضعا لسلطة البلدية أو سلطة الحكومة، وهو ما يتعين على المحكمة الإدارية الفصل فيه.

ويحتضن الملعب الذي تصل سعته إلى 60 ألف متفرج مباريات فريقي الترجي والأفريقي، إضافة إلى مباريات المنتخب التونسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - العقربي الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:39
لا أزمة لا شيء, رئيس بلدية العاصمة خرج وحدو و قال بش يبدل اسم الملعب إلى إسم المرحوم لكن هذا ليس ممكن لأن ملعب رادس هو ملعب تابع لوزارة الرياضة و ليس البلدية المحلية بما أنه ملعب أولمبي ( الملعب الأولمبي برادس ) , يعني ليس من صلوحياته.. في الأخير السيد رئيس البلدية مزال مصحح رأسو لكن ما عندو ما يعمل ضد القانون و الوزارة .
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2 - Foulani الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:50
أنا شخصيا ضد إطلاق أسماء اللاعبين على ملاعب كرة القدم أو غيرها خاصة عندما نعلم بأن رأي الناس في الأسماء الرياضية المقترحة لا يمكن أن يحظى بالإجماع. فحتى الأسطورتان ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو هناك من لا يعترف بعلو كعبهما.
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0
3 - إبن البادية الأربعاء 26 غشت 2020 - 19:52
في وطننا الحبيب المغرب، الاخوانجية حذفوا الأسماء الوطنية من الكثير من الشوارع والأزقة وأعادوا تسميتها بأسماء متطرفين وارهابيي الاخوانجية والوهابين، حتى أصبح المرأ يخجل أن يكتب عنوانه على مراسلاته لأنها تبدوا وكأنها صادرة من قندهار. للعلم أن كل الشباب التي تحمل سيرهم الذاتية (CV) ويبعثونها لمشغلين مفترضين تذهب كلها الى القمامة بمجدة قراءة العنوان.
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