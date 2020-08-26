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كُتّاب وآراء
كوفيد-19 يواصل تأجيل مباريات بطولة القسم الثاني
قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مقابلة الإتحاد الرياضي البيضاوي والنادي القنيطري وكذا مباراة الوداد الرياضي الفاسي ونادي الراسينغ الرياضي ،المبرمجتين سلفا اليوم الأربعاء عن الدورة 27 من البطولة الاحترافية القسم الثاني، إلى موعد لاحق.
وذكر بلاغ للعصبة أن هذا القرار جاء " على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الاخيرة التي أجراها نادي الإتحاد الرياضي البيضاوي ونادي الوداد الرياضي الفاسي؛ والتي كشفت نتائجها عن إصابة مجموعة من لاعبيهما ".
وكانت العصبة قدد قررت في وقت سابق ،ولنفس السبب، تأجيل مباراة شباب الريف الحسيمي ونادي شباب بن جرير، المبرمجة سلفا اليوم الأربعاء عن الدورة 27 من البطولة الاحترافية - القسم الثاني، وذلك إلى موعد لاحق.