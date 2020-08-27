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كُتّاب وآراء
إسبانيول برشلونة يحرم الرجاء من المغربي بولهرود
يقترب الدولي المغربي بدر بولهرود، لاعب مالقا الإسباني لكرة القدم، من خوض تجربة احترافية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلن ناديه إفلاسه وإدراج اسمه ضمن قائمة المغادرين.
ووفق مصادر هسبريس، فقد عرض نادي الرجاء الرياضي مبلغ 220 مليون سنتيم للتعاقد مع اللاعب المذكور لتقوية خط المنتصف وتعزيزه بلاعب يملك خبرته وإمكاناته الكروية، لاسيما عقب إعلان إدارة مالقا الإسباني رغبتها في التخلص من أغلب نجوم الفريق الأول بسبب الأزمة المالية.
وأوضحت مصادرنا أن إدارة النسور الخضر سارعت إلى ربط الاتصال باللاعب بولهرود من أجل إقناعه بحمل قميص الرجاء خلال الموسم المقبل، وهي الخطوة نفسها التي أقدم عليها نادي الفتح الرياضي الراغب بدوره في ضم اللاعب إلى صفوفه.
وأكدت المصادر نفسها أن بولهرود، البالغ من العمر 27 سنة، يريد خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا ومواصلة مشواره بالقارة العجوز، لا سيما بعد اهتمام نادي اسبانيول برشلونة بخدماته، ويرجح أن يوافق على عرض الأخير لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.