الاتحاد الأوروبي يشيد بموهبة الحارس ياسين بونو

أوعنا بلعيد

كافأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحارس المغربي ياسين بونو على تألقه بقميص الفريق الأندلسي في مسابقة اليوروبا ليغ، وذلك باختياره ضمن فريق الموسم في المسابقة ذاتها جراء ما أظهره من كفاءة وموهبة في خط المرمى.

ووضع المراقبون الفنيون في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نهاية ثاني أهم مسابقة قارية تشكيلة أفضل لاعبي الدوري الأوروبي، التي شهدت وجود ثمانية لاعبين من إشبيلية الإسباني، يتقدمهم الحارس بونو ومغربي الأصل إسباني الجنسية منير الحدادي.

وشهدت مباراة اشبيلية وولفرهامبتون الإنجليزي (رومان سايس) تصدي ياسين بونو لركلة جزاء حاسمة سددها المهاجم القوي خيمينز، بينما قدم الحارس السابق لفريق الوداد الرياضي مباراة التاريخ والعمر أمام مانشستر يونايتد بعدما تصدى لوابل من الفرص الخطيرة، ما مكنه من التتويج بجائزة أفضل لاعب من جانب الفريق الأندلسي، قبل أن "يتعملق" مجددا في المباراة النهائية أمام ممثل الكرة الإيطالية.

كما شهدت القائمة وجود ستة لاعبين من أنتر ميلان الذي خسر المباراة النهائية أمام زملاء يوسف النصيري، بعدما انهزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ويتباهى النيرازوري بوجود سمير هاندانوفيتش، بالإضافة إلى ستيفان دي فري، من بين أفضل المدافعين في المسابقة.

وهذه التشكيلة الكاملة لفريق الدوري الأوروبي لهذا العام:

حراس المرمى: سمير هاندانوفيتش (إنتر)، ياسين بونو (إشبيلية)، كارل يوهان جونسون (كوبنهاغن).

المدافعون: سيرجيو ريغيلون (إشبيلية)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، ستيفان دي فريج (إنتر)، كونور كودي (ولفرهامبتون)، جول كوندي (إشبيلية)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

لاعبو خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، إيفر بانيغا (اشبيلية)، كاي هافرتز(باير ليفركوزن)، فريد (مانشستر يونايتد)، تايسون (شاختار دونيتسك)، نيكولو باريلا (إنتر)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر)، فابيان فري (بازل).

المهاجمون: روميلو لوكاكو (إنتر)، لاوتارو مارتينيز (إنتر)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)، منير (إشبيلية)، لوك دي يونغ (إشبيلية).

وخلف تتويج بونو تفاعلا قياسيا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير المغربية عموما، وأنصار الفريق الأحمر خصوصا، الذين أشادوا بتدخلاته الرائعة في المسابقة أمام ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، ثم في النهائي أمام إنتر ميلان.