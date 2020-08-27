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الرئيسية | رياضة | لبيض يحول دون تعاقد "أياكس" مع النجم سواريز

لبيض يحول دون تعاقد "أياكس" مع النجم سواريز

لبيض يحول دون تعاقد "أياكس" مع النجم سواريز
أوعنا بلعيد
الخميس 27 غشت 2020 - 11:20

أشاد الهولندي مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام، بالمستوى الكبير الذي بات يقدمه الدولي المغربي زكريا لبيض خلال المباريات الودية التي يخوضها مع المجموعة، تأهبا لمنافسات الموسم المقبل.

ويعتقد مارك أوفرمارس أن هناك فرصة ضئيلة لأن يأتي لويس سواريز إلى أياكس، بعدما بات الأوروغوياني على وشك الرحيل عن برشلونة، مشيرا إلى أن تألق بعض اللاعبين في الوقت الراهن أراح الطاقم التقني.

وقال المصدر المذكور متحدثا لـ"Ziggo Sport": "علينا بالهدوء لأننا لن ندخل سوق الانتقالات في الوقت الحالي. ليس علي أن أفعل أي شيء، لأن مهاجمنا يقوم بعمل جيد (يلمح إلى زكريا لبيض)"؛ كما عبر بشكل علني عن كامل رضاه بما يقدمه زكريا لبيض، قائلا: "من الجيد أن نرى كيف ينتهز اللاعبون فرصتهم في الاستعداد، مثل زكريا لبيض الآن، بعد إصابة خطيرة تعرض لها في الركبة. الشيء نفسه ينطبق على إدسون ألفاريز".

وأثار النجم المغربي الكثير من الإعجاب خلال 7 مباريات إعدادية خاضها أياكس حتى الآن في إطار استعداداته للموسم الجديد، وهي المباريات التي سجل خلالها اللاعب المغربي سبعة أهداف، منها ثلاثة في مرمى أوتريخت، وهدف سجله الأربعاء في شباك هيرتا برلين الألماني، قاد به ناديه إلى تحقيق الفوز (1-0).

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