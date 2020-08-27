إصابة لاعبين في نادي "تشيلسي" بفيروس الجائحة

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس ، أن عددا من لاعبي نادي تشيلسي لم يعودوا لتدريبات الفريق، استعدادا للموسم الجديد، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن أربعة لاعبين، هم ماسون مونت وتامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش وفيكايو توموري، تعرضوا للإصابة بفيروس "كوفيد-19".

حسب البرتوكول الصحي المعمول به في بريطانيا يتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية الخضوع لعزل مدة 10 أيام، ولا تسمح له بالعوة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

وسيبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد، الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي، مسيرته ضمن الدوري الممتاز في الموسم الجديد بمواجهة برايتون آند هوف ألبيون في 14 شتنبر المقبل.

وكانت أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد قد أبلغت، أيضا، عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.